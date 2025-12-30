第6回江北嘴新金融会議(Jiangbeizui New Financial Conference)、重慶・両江新区で開幕

中国・重慶、2025年12月30日 /PRNewswire/ --新華財経によるニュースレポート：

第6回江北嘴新金融会議(Jiangbeizui New Financial Conference)は、12月28日に重慶市の両江新区で開催されました。「新金融・新たな機会(New Finance, New Opportunities): 包摂的かつ効率的な金融を実現するインテリジェントな融合、そして西部金融センターの発展を促進」をテーマに掲げた本会議には、中国国内外から500名を超える業界専門家および企業関係者が集まりました。

近年、重慶市は「包摂的かつ効率的な金融のためのインテリジェント融合」イニシアチブを推進し、経済発展に対する金融支援の強化を図ってきました。一方、両江新区は、江北嘴に集積する金融機関および金融専門人材の強みを生かし、西部金融センターの中核機能区の整備を支援しています。その結果、江北嘴の金融セクターは総合的な実力と地域的な影響力を着実に高め、実体経済を支える能力も顕著に向上しています。

会議では、両江新区がプライベート・エクイティ・ファンド・クラスターを発表しました。同地区では今年初めから、先進的な製造業、半導体、航空宇宙および宇宙ベースの情報技術、技術の商業化に重点を置いたプライベートエクイティファンドが12社設立され、総預託資本は100億人民元を超えている。

会議ではまた、「質の高い生産力の結集: 新たな科学技術金融エコシステムの構築」プログラムの調印式も行われ、科学技術金融の新たなエコシステムを共同で構築することを目的としています。さらに、新陸海回廊・江北嘴金融サービスセンターが正式に開設され、統合型ワンストップの金融サービスを提供するとともに、回廊の発展を支える金融サービスの有効性を示す拠点としての役割を担います。

全体会議では、北京大学・新構造経済学研究院院長および国家発展研究院名誉院長の Lin Yifu 氏、ならびに Menglang Sustainable Digital Technology 会長で、China Merchants Bankの元総裁である Ma Weihua 氏をはじめとする著名人が講演を行いました。

両江新区(Liangjiang New Area)は、国家的な取り組みを実行し、生産力を高め、新興・次世代産業の成長を牽引するための、重慶市における主要なプラットフォーム兼中核拠点としての役割を担っています。また、重慶が西部金融センターとしての役割を発展させていく上での中核的ハブとしても機能しています。堅固な産業基盤、整備された金融サービス体系、複数の国家施策がもたらす相乗効果、そして良好な金融政策環境を背景に、両江新区(Liangjiang New Area)は企業の成長に向けた幅広い機会を提供しています。

