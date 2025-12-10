スマホからグリーンへ～Adak Golf、世界初のゴルフクラブのダイヤモンド溝切ツールやクリーナーによるゴルフクラブのメンテナンス手法を開発～

フェアウェイに高精度有機ELディスプレイ研磨技術が登場！バックスピン性能とゴルフクラブの耐久性向上に関する新たな基準を確立

ソウル（韓国）、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 韓国で人気急騰中のAdak Golfのゴルフ用品は、現在米国や日本の市場へ急速に拡大しており、ゴルフ用品に高い性能と耐久性を求める一般ゴルファー向けに、産業用レベルの技術を提供します。

これまで、長い間ウェッジのスピン性能を回復させたいゴルファーの選択肢は限られており、しばしば危険を伴うものでした。キリや金属カッターなどの従来のゴルフクラブの溝用メンテナンス用品により、打球面が損傷したり、使用者が負傷したりすることがあります。韓国を本拠とする革新的製造会社Nextzhen Co., Ltd.が開発したブランド「Adak Golf」は、世界初のダイヤモンドを使用したゴルフクラブの溝切ツールおよび清掃ツールの発売により、この分野に新たな基準を打ち立てています。

産業用レベルの精密技術をゴルフに応用

従来のゴルフアクセサリーとは異なり、Adak社製溝切ツールは先進的な製造技術から生まれたゴルフクラブのメンテナンス用品です。本製品は、Nextzhen Co., Ltd.（最高経営責任者Jung Hun Hwang）により設計と製造がなされました。同社は、サムスン社の携帯電話部門を含む世界屈指の技術企業にディスプレイ用ガラス基板の高精度研磨技術を提供することで国際的に認知されています。

Nextzhen社の広報担当者は、「当社は、ゴルフクラブを構造的に損傷させることなく性能を向上するには、繊細なディスプレイ用ガラスの研磨技術が応用できることを発見しました。自社の産業用レベルの専門技術をゴルフ用品に応用することで、柔軟性と耐久性に優れ、極めて効果の高いツールを生み出したのです」と述べています。

ゴルフクラブ向けの、より安全でスマート、かつ効果的なソリューション

Adak社の革新の中核にあるのは、マイクロダイヤモンドを配合した独自のエラストマーです。この画期的な研磨剤により、ゴルフクラブの打撃面の溝を削ることなくゴミを除去して研磨し、ウェッジやアイアンの性能回復を図るため、より安全かつより制御された方法が可能になります。

主な利点は、次のとおりです。



古いクラブの再生：酷使や錆など、傷んだアイアンでも、ほぼ新品同様の性能を取り戻します。



バックスピン制御の向上：アプローチショットの精度には不要物の無い鋭い溝が不可欠であり、ウェッジからより強力なストップ力を生み出せるようになります。この性能上の利点は、Korea Institute of Golf & Sports（KIGOS）によるスイングロボットを用いた徹底的な試験の実施により、自主的に検証されています。



組み込まれた安全性：柔軟な非金属による設計により、ゴルフクラブの打球面の損傷や手の負傷リスクを最小限に抑えます。これは硬質金属製の溝切ツールに対する重要な改善点です。

主要ゴルフメディアによる評価

Adak社の製品は、米国で最も影響力のあるゴルフコミュニティ「GOLFWRX」で紹介され、大きな注目を集めました。2025年7月号の記事「韓国ガジェットレポート：Adakのダイヤモンドがウェッジ性能を再定義」では、GOLFWRXはこの溝切ツール独自の技術と測定可能な性能の向上について記載されています。この記事は熱心なゴルファーの大きな関心を集め、Adakが業界の常識を覆す存在であることを証明するものとなりました。

GOLFWRXの記事全文：

https://www.golfwrx.com/763470/korean-gadget-report-how-adaks-diamonds-are-redefining-your-wedge-game/

今後の展開

オンラインでの好調な実績を追い風に、Adak Golfは2026年に米国内の小売店やゴルフショップへの展開を計画しております。主力製品である溝切ツールに加え、スイングテンポ練習用手袋といったパフォーマンス向上アクセサリーなど、革新的な製品群の開発を進めています。新製品は、産業用レベルの技術を最新のゴルフ用品に応用するという、一貫した理念に基づいて開発されています。

購入方法

Adak社製溝切ツールとクリーナーは、米国および日本ではAmazonでお急ぎ便にてご購入いただけます。

Nextzhen Co., Ltd.について

Nextzhen Co., Ltd.は、韓国に本社を置く精密研磨技術の世界大手です。ディスプレイガラス基板用エッジ研磨ホイールの開発および製造を専門としており、研究開発から生産、流通に至るまでの包括的な能力を提供しています。また、「Adak Golf」ブランドを通じて獲得した数十年に及ぶ業界ノウハウを活用し、ゴルファーの体験と機器の耐久性の両方を高める高性能なゴルフアクセサリーを創造しています。

