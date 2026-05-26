AIインフラからAIクラウドビジネスへ | INFINITIXがCOMPUTEXでソフトウェアの実力を披露

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INFINITIX Inc.

26 5月, 2026, 11:00 JST

台北、2026年5月26日 /PRNewswire/ -- AIインフラソリューションを手がけるINFINITIXは、COMPUTEX 2026に「From AI Infra to AI Cloud Economy」をテーマに出展する。AI-StackとixCSPの2大プラットフォームを軸に、計算リソース管理からAIクラウドサービスの商用化運営に至るフルスタック技術を披露する。

企業AI商用化を支える3層アーキテクチャ

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AIインフラからAIクラウドビジネスへ | INFINITIXがCOMPUTEXでソフトウェアの実力を披露
AIインフラからAIクラウドビジネスへ | INFINITIXがCOMPUTEXでソフトウェアの実力を披露

INFINITIXは今回、「Compute Economy」の3層構造を展示する。

  • AIインフラ管理
  • モデルの学習・推論プラットフォーム
  • 計算リソースのサービス化・商用化運営

AI-Stackがインフラガバナンス、ixCSPがクラウドサービス運営を担い、リソース管理から課金管理までをカバーする。

CEO Wenyu Chenは「AI時代の競争力は、GPUの保有量ではなく、計算リソースを持続的な収益に転換できるかで決まる」と語った。

AI-Stack｜異種計算リソースのオーケストレーション

AI-StackはKubernetesネイティブのAIインフラ管理プラットフォームだ。NVIDIA、AMD GPU、NPU、Phison aiDAPTIV+など異種リソースの統合管理に対応し、GPU分割・集約、マルチテナント管理、可視化ダッシュボードを提供する。独自開発のCTAs Schedulerにより、異なるコアタイプを高度に識別・スケジューリングし、稼働率を向上させる。

ixCSP｜AIクラウドサービスの収益化を加速

ixCSPはGPUリソースを収益可能なAIクラウドサービスへ迅速に転換するプラットフォームだ。AI Gateway、BOSS課金システム、AI-Stackリソース管理を統合し、GaaS、MaaS、TaaSなどのビジネスモデル構築を支援する。GPUインフラをコストセンターから収益基盤へ転換する仕組みとして位置づけられる。

INFINITIXはNVIDIA認定Solution Advisor、AMD GPUエコシステムパートナーとして、グローバルへの展開を加速していく。

COMPUTEX 2026 展示情報

  • 会期：2026年6月2日（火）〜 6月5日（金）
  • 会場：南港展覧二館4F（TaiNEX 2）
  • ブース：R0113

SOURCE INFINITIX Inc.

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