世界をリードするAIハイパースケーラーが、AI主導の材料探索ラボの構築にATLANT 3DのNANOFABRICATOR®プラットフォームを選定

コペンハーゲン、デンマーク, 2026年7月16日 /PRNewswire/ -- ATLANT 3Dは本日、世界をリードするAIハイパースケーラーからNANOFABRICATOR® LITEプラットフォームの受注を獲得したと発表しました。このシステムは、顧客のAI主導の材料探索ラボをサポートし、AIが生成した材料の迅速な実験的作製と検証を可能にするだけでなく、再帰的なイノベーションプロセス向けの実験データを作成します。この受注は、計算材料設計と実験的検証を接続する統合ワークフローに対する、業界の高まる需要を反映しています。

AIが次世代材料の発見を加速させる中、最大の課題の1つは、AIが生成した予測を実験的に迅速に検証することです。ATLANT 3Dは、AI対応の材料ワークフロー、DALP® OSソフトウェア、原子スケールの製造、迅速な実験的検証、および拡張可能なA-Hubインフラストラクチャをシームレスなイノベーションワークフローに統合する、同社のフルスタック材料イノベーションプラットフォームを通じて、この課題に対処しています。AI主導の材料探索を実験的検証および製造のスケールアップと結びつけることにより、ATLANT 3Dは、研究者や産業界が材料イノベーションのライフサイクル全体を加速することを可能にします。

ATLANT 3D's NANOFABRICATOR® LITE bridges AI-driven materials discovery with rapid experimental validation.

「人工知能は、新しい材料を発見する方法を変革します。次のフロンティアは、それらのデジタル予測を物理的な材料やデバイスに変えることです。ATLANT 3Dのフルスタック材料イノベーションプラットフォームは、AI主導の設計を原子スケールの加工、実験的検証、および製造のスケールアップと結びつけ、イノベーターが計算による発見から現実世界のイノベーションへの道を劇的に加速することを支援します」— ATLANT 3DのCEO兼創設者であるMaksym Plakhotnyuk博士

顧客のAI主導の材料探索ラボは、AIが生成した材料設計と実験的検証を迅速に繰り返すことにより、半導体、先端パッケージング、フォトニクス、エネルギー技術、量子技術、およびその他の新興応用分野にわたる研究を進展させることが期待されています。

この受注は、AI主導の材料探索、実験的検証、および拡張可能な製造を橋渡しするフルスタック材料イノベーションプラットフォームを提供するというATLANT 3Dの戦略をさらに強化します。

ATLANT 3Dについて

ATLANT 3Dは、AI主導の先端材料イノベーションと原子スケールの製造を可能にするディープテック企業です。同社は、原子スケール製造プラットフォームを構築し、atom by atom®による高精度かつプログラム可能な物質制御を提供することで、デジタル材料設計を物理的現実へと変えています。ATLANT 3Dは、同社のプラットフォーム技術とインフラストラクチャにより、「物質のためのフィジカルAI（Physical AI for Matter）」という新しいカテゴリーを定義しています。

詳細については、www.atlant3d.comをご覧ください。

SOURCE ATLANT 3D