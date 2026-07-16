Un géant mondial de l'IA à très grande échelle opte pour la plateforme NANOFABRICATOR® d'ATLANT 3D pour la mise en place d'un laboratoire de découverte de matériaux piloté par l'IA

COPENHAGUE, Danemark, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D a annoncé aujourd'hui avoir décroché une commande auprès d'un géant mondial de l'IA à très grande échelle pour sa plateforme NANOFABRICATOR® LITE. Ce système soutiendra le laboratoire de découverte de matériaux piloté par l'IA du client, en permettant la fabrication et la validation expérimentales rapides de matériaux générés par l'IA, ainsi que la création de données expérimentales destinées à un processus d'innovation récursif. Cette commande reflète la demande croissante du secteur en matière de flux de travail intégrés associant la conception informatique des matériaux à la validation expérimentale.

ATLANT 3D's NANOFABRICATOR® LITE bridges AI-driven materials discovery with rapid experimental validation.

Alors que l'IA accélère la découverte de matériaux de prochaine génération, l'un des principaux défis consiste à valider rapidement, par le biais d'expériences, les prévisions générées par l'IA. ATLANT 3D relève ce défi grâce à sa plateforme d'innovation en matériaux full-stack, qui intègre des processus de développement de matériaux basés sur l'IA, le logiciel DALP® OS, la fabrication à l'échelle atomique, la validation expérimentale rapide et une infrastructure A-Hub évolutive au sein d'un processus d'innovation fluide. En associant la découverte de matériaux basée sur l'IA à la validation expérimentale et à la mise à l'échelle de la production, ATLANT 3D permet aux chercheurs et aux entreprises d'accélérer l'ensemble du cycle de vie de l'innovation en matière de matériaux.

« L'intelligence artificielle révolutionne la manière dont de nouveaux matériaux sont découverts. La prochaine étape consiste à transformer ces prévisions numériques en matériaux et appareils physiques. La plateforme d'innovation en matériaux full-stack d'ATLANT 3D associe la conception pilotée par l'IA au traitement atomique, à la validation expérimentale et à la mise à l'échelle de la production, aidant ainsi les innovateurs à accélérer considérablement le passage de la découverte informatique à l'innovation concrète. » — Dr Maksym Plakhotnyuk, PDG et fondateur d'ATLANT 3D

Le laboratoire de découverte de matériaux piloté par l'IA de ce client devrait faire progresser la recherche dans les domaines des semi-conducteurs, du packaging avancé, de la photonique, des technologies énergétiques, des technologies quantiques et d'autres applications émergentes, grâce à une itération rapide entre les conceptions de matériaux générées par l'IA et leur validation expérimentale.

Cette commande vient renforcer encore davantage la stratégie d'ATLANT 3D visant à proposer une plateforme d'innovation en matière de matériaux full-stack qui fait le lien entre la découverte de matériaux basée sur l'IA, la validation expérimentale et la fabrication à grande échelle.

À propos d'ATLANT 3D

ATLANT 3D est une entreprise de deep-tech spécialisée dans l'innovation en matière de matériaux de pointe grâce à l'intelligence artificielle et dans la fabrication à l'échelle atomique. L'entreprise a mis au point une plateforme de fabrication à l'échelle atomique, permettant un contrôle précis et programmable de la matière, atome par atome®, afin de concrétiser la conception numérique des matériaux. ATLANT 3D définit une nouvelle catégorie dans le domaine de l'IA physique appliquée à la matière grâce à sa technologie de plateforme et à son infrastructure.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.atlant3d.com.