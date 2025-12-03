Apacer、次世代のクリエイティブ性能を搭載したECOシリーズとAS714ポータブルSSDを発表

台北、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 持続可能性に向かう世界の動向に応え、Apacer Technology Inc.は、完全再生プラスチック素材を使用した新製品「ECOシリーズ」ポータブル・ストレージ、モバイル対応の利便性とIP65等級の保護性能を兼ね備えたAS714ポータブルSSDを発表しました。これらの新製品は、Apacerが製品ライン全体で持続可能なデザインと革新的な技術を統合するという長期的な取り組みを強化するものです。

ApacerのCEOであるCK Changは、近年同社が積極的にグリーンな製品設計を推進していることを強調しました。「製品設計に持続可能な取り組みを組み込むだけでなく、エコ意識の高さを具体的に体現した製品を通じて、より多くの消費者に環境意識を受け入れてもらうことを目指しています」と同氏は述べています。

Apacer showcases sustainable design through the ECO Series and user-centric innovation with the AS714. (PRNewsfoto/Apacer Technology Inc.)

OECDの2022年版世界のプラスチック展望（2022 Global Plastics Outlook）報告書によると、世界では年間約3億5,300万トンのプラスチック廃棄物が発生しており、その約40%が包装材によるものです。Apacerはグリーンな製品という哲学に基づき、AH270 ECO USBフラッシュ・ドライブとAC236 ECOポータブル・ハード・ドライブを含むECOシリーズを開発しました。両製品とも筐体は完全に使用済みリサイクル（PCR）プラスチック素材で製造されています。

AC236 ECOの重量はわずか139.5g。一般的なポータブルHDDより約14%軽く、携帯性が向上しています。さらにスマート電力管理機能を搭載し、10分間操作がないと自動的に省電力モードに切り替わるため、消費電力の削減と製品寿命の延長を実現します。

Apacerはさらに、現代のモバイル・ユーザー向けに設計されたAS714ポータブルSSDを発表しました。USB-CコネクタとUSB-Cアダプタを装備し、幅広い外出先での使用シーンに対応する便利なプラグアンドプレイを実現します。AS714は、Android USB-Cモバイル・フォン、iPhone 15以降のモデルに対応しており、ProRes*直接動画記録もサポートしています。コンパクトな一体型シリコン・ケース（ストラップ内蔵）が安全性と携帯性を確保。IP65保護等級と1000MB/sの高速転送により、スムーズなリアルタイム撮影と編集が可能です。

「Apacerでは、進歩は責任ある設計と意義あるイノベーションの両方から生まれると信じています」と、ApacerのCEOであるCKは述べています。「ECOシリーズは持続可能性への取り組みを体現し、AS714は日常的なユーザー体験をいかに向上させ続けるかを示しています。」

*iPhoneおよびProResは、米国およびその他の国・地域で登録されたApple Inc.の商標です。

