Apacer Lansir Seri ECO dan SSD Portabel AS714 dengan Kinerja Kreatif Generasi Baru

Menurut CEO, Apacer, CK Chang, Apacer terus memperkuat desain produk yang ramah lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. "Selain menerapkan praktik berkelanjutan pada desain produk, kami juga ingin menginspirasi semakin banyak konsumen agar meningkatkan kepedulian terhadap alam dengan memakai berbagai produk yang ramah lingkungan," ujarnya.

Menurut laporan OECD Global Plastics Outlook 2022, dunia menghasilkan sekitar 353 juta ton sampah plastik setiap tahun, dan sektor kemasan berkontribusi sekitar 40%. Selaras dengan filosofi produk yang ramah lingkungan, Apacer mengembangkan Seri ECO, termasuk AH270 ECO USB Flash Drive dan AC236 ECO Portable Hard Drive – komponen penutup (housing) dari kedua produk ini memakai bahan plastik daur ulang pascakonsumsi (PCR).

AC236 ECO hanya berbobot 139,5 gram, sekitar 14% lebih ringan dibandingkan produk HDD portabel pada umumnya, sehingga lebih mudah dibawa. AC236 ECO juga dilengkapi fitur smart power management yang secara otomatis beralih ke moda hemat energi setelah 10 menit tidak digunakan—menghemat konsumsi daya sekaligus memperpanjang usia pakai produk.

Apacer juga memperkenalkan SSD Portabel AS714 untuk pengguna perangkat seluler masa kini. Perangkat ini dilengkapi konektor USB-C dan adaptor USB-C, sangat praktis saat bepergian. Kompatibel dengan ponsel Android USB-C serta iPhone 15 dan model terbaru, AS714 mendukung perekaman video ProRes* secara langsung. Dengan komponen penutup perangkat berbahan silikon, serta built-in lanyard, AS714 semakin aman digunakan dan praktis. Sementara, sistem proteksi perangkat IP65 dan kecepatan hingga 1.000MB/detik memperlancar proses pengambilan dan penyuntingan video.

"Apacer menilai bahwa progres tercapai berkat desain yang bertanggung jawab dan inovasi yang bermanfaat," kata CK Chang. "Seri ECO mencerminkan komitmen kami pada isu keberlanjutan, sedangkan AS714 menunjukkan langkah kami yang terus meningkatkan pengalaman pengguna sehari-hari."

*iPhone dan ProRes merupakan merek-merek dagang Apple Inc. yang terdaftar di Amerika Serikat, serta negara dan wilayah lain.

SOURCE Apacer Technology Inc.