ARC Group、最高峰のキャピタルマーケット＆M&Aフォーラムを東京で開催

東京、2025年12月30日 /PRNewswire/ -- ARC Groupは、国内で最も影響力のある金融専門家、企業経営者、投資家、アドバイザーが集う限定イベント「キャピタルマーケット＆M&Aフォーラム」を東京で開催します。同フォーラムは、経営層の意思決定者を主な対象として設計された影響力の高い場であり、実行可能な示唆を提供するとともに、一流のネットワーク構築を促進し、急速に進化する東京のキャピタルマーケットにおける卓越したディールの機会への扉を開くものです。同イベントは、2026年1月20日にザ・リッツ・カールトン東京にて開催されます。

ARC Groupについて

ARC Groupは、クロスボーダーの財務アドバイザリー、M&A、IPO、SPAC取引、資金調達、コンサルティングサービスを通じて企業を支援する、グローバルな投資銀行兼経営コンサルティング会社です。同グループは香港に本社を置き、中国、米国、東南アジア、欧州、中東に拠点を展開し、複数の法域にまたがる統合的なソリューションを提供しています。

キャピタルマーケット： グローバルなミドルマーケット向け投資銀行の中でもトップクラスの実績を誇り、SPAC M&Aリーグテーブルにおいて世界的に継続して首位を占めています。

グローバルなミドルマーケット向け投資銀行の中でもトップクラスの実績を誇り、SPAC M&Aリーグテーブルにおいて世界的に継続して首位を占めています。 M&A ： 過去3年間で累計10億ドル超の取引実績を有し、アジアを含むクロスボーダー案件を専門としています。

過去3年間で累計10億ドル超の取引実績を有し、アジアを含むクロスボーダー案件を専門としています。 マネジメントコンサルティング： 成長段階にある企業からフォーチュン500企業まで、戦略面およびオペレーション面の課題克服を支援しています。

成長段階にある企業からフォーチュン500企業まで、戦略面およびオペレーション面の課題克服を支援しています。 ARC Group Securities LLC：米国で登録された完全子会社であり、FINRAの会員で、確約引受能力を有するブローカーディーラーです。

イベントについて

ARC Groupは今回初めて、同社のフラッグシップイベントであるキャピタルマーケット＆M&Aフォーラムを東京で開催し、グローバルなキャピタルマーケットおよびクロスボーダーのディール形成を左右する要因について集中的に議論する場として、シニアエグゼクティブ、投資家、アドバイザーを招集します。

同フォーラムは、これまで上海、深セン、ドバイ、クアラルンプールといった主要な金融拠点で開催されてきており、シニアレベルの意思決定者が知見を共有し、クロスボーダーの機会を模索するための信頼性の高いプラットフォームとして確立されています。

日本有数の金融拠点を舞台に、同フォーラムでは、IPO、M&A、資金調達、戦略的拡大にわたる主要なトレンドを取り上げ、とりわけ日本およびアジア太平洋地域全体で新たに生まれる機会に焦点を当てて議論します。非公式でのディスカッションや戦略的視点の共有、セクター別セッションを通じて、参加者は変化し続ける市場環境を的確に乗り切るための実践的な洞察を得ることができます。

ザ・リッツ・カールトン東京で開催される同イベントは、投資銀行、企業経営、法務アドバイザリー、機関投資といった分野の意思決定者が集う、厳選されたネットワーキング体験を提供する限定的な集まりです。参加者は、同業の専門家と意見を交わし、有意義な関係を構築するとともに、協業やディール創出に向けた道筋を見出す機会を得ることができます。

同フォーラムの東京開催は、アジアの最も影響力のある金融センターにおいてハイレベルなキャピタルマーケット対話を促進してきたARC Groupの継続的な取り組みを示す重要な節目となります。

会場：ザ・リッツ・カールトン東京

〒107-6245 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン

開催日：2026年1月20日

ご登録はこちら：https://arc-group.com/capital-market-and-ma-forum-2026-tokyo-edition/

