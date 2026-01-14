ARC Group、最高峰のキャピタルマーケット＆M&Aフォーラムを東京で開催

東京、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- ARC Groupは、旗艦イベントであるグローバルイベントを日本で初めて開催するにあたり、キャピタルマーケット＆M&Aフォーラムを東京で開催します。同フォーラムは、企業の経営幹部、機関投資家、およびクロスボーダー取引の担い手を招集し、資本形成、IPO、国際的なM&Aに関するハイレベルな意見交換を行います。

上級意思決定者向けに設計された招待制フォーラムとして、日本およびアジア太平洋地域における資本市場の未来を形作る主要な市場参加者への直接的なアクセスとともに、実践的な知見および戦略的な対話を提供します。同イベントは2026年1月20日に、ザ・リッツ・カールトン東京で開催されます。

ご登録はこちら：https://arc-group.com/capital-market-and-ma-forum-2026-tokyo-edition/

ARC Groupについて

ARC Groupは、クロスボーダーの財務アドバイザリー、M&A、IPO、SPAC取引、資金調達、コンサルティングサービスを通じて企業を支援する、グローバルな投資銀行兼経営コンサルティング会社です。同グループは香港に本社を置き、中国本土、米国、東南アジア、欧州、中東に拠点を展開し、複数の法域にまたがる統合型ソリューションを提供しています。

キャピタルマーケット： グローバルなミドルマーケットにおけるトップクラスの投資銀行として、SPAC M&Aリーグテーブルで一貫して上位を占めています。

M&A ： 直近3年間で取引総額10億ドル超を手掛け、アジア関連のクロスボーダー取引を専門としています。

マネジメントコンサルティング： 高成長ベンチャー企業からフォーチュン500企業まで、戦略立案、事業拡大、オペレーション全般にわたり支援しています。

ARC Group Securities LLC：米国で登録されたFINRA会員である完全子会社のブローカーディーラーであり、確約引受能力を有しています。

イベントについて

東京の金融街の中心に位置するザ・リッツ・カールトン東京を会場に開催されるキャピタルマーケット＆M&Aフォーラムでは、上級経営幹部、投資家、アドバイザーが一堂に会し、グローバル資本市場、米国上場、クロスボーダーM&Aをテーマに、オフレコでの基調講演および戦略的ディスカッションを終日行います。

当日は、ARC GroupのベンチャーパートナーであるPaul Chong氏が登壇し、日本およびアジアの企業がIPO、SPAC、クロスボーダー上場を通じて米国資本市場へアクセスする方法について共有するセッションから幕を開けます。キャピタルマーケットに関するディスカッションは、Winston & Strawn LLPのアジア業務部門代表パートナーであるSimon Luk氏および、MarcumAsiaのシニアパートナーであるJoy Pan氏が主導し、米国および国際市場をナビゲートする上での法務、規制、財務報告の観点を提供します。

M&Aセッションでは、ARC GroupのマネージングディレクターであるValentin Ischer氏が、M&Aを戦略的な成長およびグローバル化の手段として活用する方法を考察し、続いて、ライフサイエンスおよびクロスボーダーM&A担当シニアマネージングディレクターであるCatherine Li氏が登壇する専門家パネルにおいて、高成長分野における複雑な国際取引の実行に関する知見が共有されます。ARC Group SecuritiesのCEOであるIan Hanna氏は、資本形成、機関投資家とのエンゲージメント、ならびにARC GroupのFINRA登録ブローカーディーラープラットフォームを通じた米国公開市場へのアクセスについての見解を提供します。

これらのセッションを通じて、進化を続ける今日の金融環境において、企業が資金調達を行い、買収を実行し、国際的に事業規模を拡大していくための包括的かつ実践的な視点が提示されます。

スポンサー

ARC Group Securities LLC

ARC Group Securities LLCは、確約引受能力を有する、ARC Groupの完全子会社である米国登録のFINRA会員ブローカーディーラーです。同プラットフォームは、IPO、SPAC、フォローオン・オファリング、私募、クロスボーダーでの資金調達を支援し、国際企業が機関投資家水準の執行力をもって米国の公開市場および非公開市場へアクセスすることを可能にします。

MarcumAsia

MarcumAsiaは、米国でのIPO、SPAC合併、クロスボーダーのキャピタルマーケット取引を目指すアジア拠点企業への支援で広く評価されている、リーディングカンパニーの会計・アドバイザリーファームです。同社は、複雑な国際上場に取り組む発行体に対し、監査、財務報告、規制対応に関するアドバイザリーサービスを提供しています。

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

Sichenzia Ross Ference Carmel LLPは、成長企業、投資銀行、SPACスポンサーに対し、株式公開、M&A、SECコンプライアンスに関する助言を提供してきた豊富な実績を有する米国の証券法律事務所です。同事務所は、中小型株のキャピタルマーケットおよびクロスボーダー取引におけるリーダーシップで広く知られています。

同フォーラムの東京初開催は、ARC Groupのグローバルフォーラムシリーズにおける中核拠点として東京を位置付けるとともに、参加者に対し、キャピタルマーケットおよびM&A分野のトップクラスの専門家が集結する、他に類を見ない高密度なネットワークを提供します。

