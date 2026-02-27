Arcfra、スケーラブルなエンタープライズAIインフラを実現する「Neutree」を発表

シンガポール、2026年2月28日 /PRNewswire/ -- クラウドおよびAI対応インフラのイノベーターであるArcfraは本日、AI運用の産業化を目的としたエンタープライズグレードのModel-as-a-Service（MaaS）プラットフォーム「Arcfra Neutree」を発表しました。新たなArcfra AIインフラストラクチャ・ソリューションの中核を成すNeutreeは、企業の関心を単なるモデルの「実行」から、信頼性、ガバナンス、拡張性を備えたサービスとしての「運用」へとシフトします。

「プロダクション・ギャップ」を埋める

AI導入が急増する一方で、多くの企業は断片化したGPUリソースや複雑なデプロイ・ワークフローという課題を抱えています。Neutreeは、プライベート環境におけるモデル推論のための統合管理レイヤーを提供することで、これらの課題を解決します。Neutreeはオープンソース・プロジェクトとして提供されます。また、Arcfraは「エンタープライズグレード」の機能を備えたEnterprise Editionも提供しています。これには24時間365日のプロフェッショナルサポートやArcfra Enterprise Cloud Platform（AECP）との緊密な統合が含まれます。

Neutreeプラットフォームの主な特長

AECPの強み：エンタープライズグレードのAIインフラストラクチャ

NeutreeがAIソフトウェアレイヤーを提供する一方で、Arcfra Enterprise Cloud Platform（AECP）はその「エンタープライズグレード」の基盤を提供します。Arcfra AIインフラストラクチャ・ソリューションは、ハイブリッド・スケジューリング、分散ストレージ、セキュリティ、および完全なオブザーバビリティを特徴とし、柔軟なツールを堅牢な企業資産へと変換することで、実際のビジネスニーズに即した効率的かつスケーラブルなAIデプロイを実現します。

この組み合わせにより、標準的なAIセットアップが「エンタープライズグレード」の基盤へと進化し、統合インフラ、高性能ストレージ、セキュアなデータパイプライン、高度なセキュリティ、包括的なオブザーバビリティ、そして本番環境への即応性において大きな優位性をもたらします。韓国の大手eコマースプロバイダーであるConnectWaveをはじめとする早期採用企業は、すでにArcfraと提携し、モデルのトレーニング、ファインチューニング、および推論のオーケストレーションの一元化を進めています。

SOURCE Arcfra