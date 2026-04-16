AxtriaがConexus Solutionsを買収、エージェントAIとCRMの融合でライフサイエンスの商業化を再定義

ニュージャージー州バークレーハイツ, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンス業界向けのAIファーストのデータ分析ソリューションのグローバルリーダーであるAxtria Inc.は本日、VeevaおよびSalesforceエコシステム全体のCRMトランスフォーメーションに特化したライフサイエンステクノロジーおよびマネージドサービスの一流パートナーであるConexus Solutionsの買収を発表しました。

今回の買収により、Axtriaは、業界で最も信頼されているCRMプラクティスのひとつと、市場をリードするエージェントAIプラットフォームを組み合わせることで、エンド・ツー・エンドCRMへの決定的な参入を果たします。その結果、ライフサイエンスの商業化にはないものが生まれました：データ基盤から現場での実行、患者への影響に至るまで、エンゲージメント・システムとインテリジェンス・システムをつなぐ統合インテリジェンス・レイヤー。

「これは漸進的なものではありません。これこそ、業界が待ち望んでいたコンバージェンスです。」

マーケット・モーメント（The Market Moment）

ライフサイエンスの商業、品質、研究開発業務は、構造的な変革期を迎えています。特許の崖は収益のタイムラインを圧縮しています。専門治療や細胞・遺伝子治療では、より小規模で到達が困難な集団にターゲットを絞った治療が要求されます。支払者はアウトカムベースのエビデンスに対するハードルを上げています。そして、すべての商業、品質、研究開発ビジネスの中心にはCRMがあります。CRMは、すべての顧客とのやりとりの記録システムでありながら、いまだにトランザクションのレイヤーとして稼働しており、それを動かすべきインテリジェンスから切り離されています。

今回の買収はそのギャップを埋めるものです。Conexusは、AxtriaのAIプラットフォームが、コマーシャル、品質、R&Dオペレーションの各チームが毎日利用しているシステムの内部で、コンセプトではなく、プロダクション、スケールで変革を実現するために必要なCRM実行レイヤー、VeevaとSalesforceの深い専門知識、顧客の信頼をもたらします。

Axtriaはこの瞬間のために積み上げてきました。業界がAI主導の商業化についてコンセンサスを得る何年も前に、Axtriaはライフサイエンス向けに特化し、インサイトからオーケストレーションに移行するように設計されたエージェントAIプラットフォームに投資していました。今回の買収は、まさに適切な時期に実行された、そのビジョンの戦略的集大成です。

インテリジェンスとエンゲージメントの一体化にいち早く取り組んだ企業が、次の時代を決定づけるでしょう。Axtriaが先に動きます。

補完性の高い戦略的統合（A Highly Complementary Strategic Combination）

Axtriaは、Axtria SalesIQ™、Axtria CustomerIQ™、Axtria MarketingIQ™、Axtria DataMAx™を含む業界をリードするエージェント型AIプラットフォームを提供し、AIネイティブの販売計画、商用データの最適化、次善のアクションインテリジェンス、エンタープライズグレードのオーケストレーションを実現します。

Conexus Solutionsは、長年にわたるCRMの変革、スケールアップされた認定された人材ベース、実証済みのアドバイザリー能力、そしてVeevaとSalesforceのエコシステム全体にわたる深いパートナーシップにより洗練された、商業、品質、R&Dオペレーションにおける専門知識を提供します。Conexusは、Vault CRMの専門知識を持つ最高のサービス・パートナーです。

その結果です：ライフサイエンスの商業および顧客エンゲージメントスタック全体にわたるエンドツーエンドの能力であり、AIを搭載し、ドメインの専門知識に基づき、測定可能な成果を提供するように設計されています。

経営陣より（From the Leadership）

Axtriaの社長兼CEOであるJassi Chadhaは、次のように述べています。「この買収は、ライフサイエンス分野で最も包括的なAI主導の商業プラットフォームを構築するAxtriaの歩みにおいて、極めて戦略的なステップとなります。Conexusは、卓越したCRMの専門知識、深い顧客関係、そして当社の能力を完璧に補完する有能なチームをもたらしてくれます。私たちは共に、エンゲージメント・システムとインテリジェンス・システムの架け橋となり、統合された成果主導型のソリューションを顧客に提供するユニークな立場にあります。」

「Axtriaの一員になることは、Conexusにとって刺激的な次のステップです。顧客の成功、イノベーション、ライフサイエンスに関する専門知識を共有することで、これは自然で強力な組み合わせとなります。当社の顧客は、Axtriaのより広範な機能を利用できるようになりながら、これまでと同じ信頼できるサービスを受け続けることができます。」と、Conexus Solutionsの創業者兼CEOであるAkshay Kapadiaは述べています。

信頼の上に成り立つ。長持ちするように作られている。

両組織の顧客は、同じ信頼できるパートナー、同じ厳格なデリバリー、そして同じ成功へのコミットメントを期待しているはずです。それは今や、単一の基準で結ばれた両組織の統合された強みによって支えられています。そしてその基準とは、それが患者のために本当に効果があるかどうかという点です。

Conexusがクライアントと築いてきたものは、人間関係、対応力、そしてすべてのエンゲージメントをパートナーシップとして扱う文化の上に成り立っています。その文化は吸収するものではありません。この買収が存在する理由であり、Axtriaが守り、投資し、増幅させようとしているものなのです。

なぜこれがゲームを変えるのか（Why This Changes the Game）

あまりにも長い間、ライフサイエンスのテクノロジー分野は、商業、品質、研究開発チームに断片的なソリューションをつなぎ合わせるよう求めてきました：あるベンダーはデータ用に、別のベンダーは分析用に、別のベンダーはCRM用に、別のベンダーはフィールド・インテリジェンス用に。その結果、一貫性のない複雑さが生じ、戦略的洞察と現場での実行との間に絶え間ないギャップが生じます。

AxtriaとConexusは、緩くつながったツールを組み立てるのではなく、ライフサイエンスの商業化のための統合されたAIネイティブのオペレーティングモデルを構築することで、このギャップを埋めようとしています。

未来は、患者が求めるスピードでインテリジェンスを行動に移す組織のものです。その未来は今始まります。

Axtriaについて

Axtriaは、ライフサイエンス企業がデータサイエンスとソフトウェアの可能性を活用し、適切な治療法を適切な患者に適切なタイミングで提供することで、患者の転帰を改善することを支援しています。受賞歴のあるクラウドソフトウェアとデータアナリティクスのリーディング・グローバル・プロバイダであるAxtriaは、製薬、医療機器、診断の各企業がデータから洞察、そして行動へと至る道のりを完了できるよう支援する実証済みのソリューションを提供しています。国連グローバル・コンパクトの参加企業として、Axtriaは、人権、労働、環境、腐敗防止に関する普遍的な原則に沿った戦略と運営に取り組んでいます。詳しくはwww.axtria.com をご覧ください。

Conexus Solutionsについて

Conexus Solutionsは、ライフサイエンス・テクノロジーとマネージド・サービスのパートナーとして、商業、品質、研究開発チームが複雑さを簡素化し、リスクを低減し、より効率的に業務を遂行できるよう支援しています。業界の深い専門知識と、Veeva、Salesforce、AI、アナリティクス、運用サポートにわたる柔軟でスケーラブルなデリバリーにより、Conexusはライフサイエンス企業が成長を加速し、エンゲージメントを強化し、イノベーションと患者の転帰に集中できるようにします。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2256316/5917697/Axtria_transparent_bg_Logo.jpg

SOURCE Axtria, Inc.