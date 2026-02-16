戦略とスケールが融合する年：Brillioの「ビヨンド・ザ・カーブ2026（Beyond the Curve 2026）」が、エンタープライズAIのロードマップを提示

ダラス, 2026年2月16日 /PRNewswire/ -- Brillio は本日、企業リーダー向けのAIアジェンダを再定義し、散在するパイロットプロジェクトを、全社規模で測定可能な価値へと転換する方法を示す主力展望レポート「ビヨンド・ザ・カーブ2026（Beyond the Curve 2026）」を発表しました。BrillioのAIアクセラレーター・プラットフォームである ADAM（Agentic Data and Application Management）を基盤として、同社は自律的で、適切なガバナンスが確保され、かつスケーラブルなAI基盤の構築に向けた、実践的な視点を提供しています。本レポートでは、戦略、テクノロジー、AIネイティブ人材を、成長を支える単一のオペレーティング・システムとして統合的に捉える企業こそが、今後の競争において決定的な優位性を得ると指摘しています。

Behind the curve infographic

この1年で、AIは初期段階の実験から、実運用を伴う日常的な活用へと移行しました。 もはやAIが企業を変革するかどうかは問題ではなく、リーダーが損益計算書（P&L）全体にわたり、どれだけ迅速に価値を創出・展開できるかが問われています。ビヨンド・ザ・カーブ2026（Beyond the Curve 2026）では、成果を最優先とする戦略、プラットフォーム中心の統合、そしてAI支援エンジニアリングを前提に構築された人材モデルという勝者とその他の企業を分ける要素を明らかにしています。これらの要素により、AIは単に導入されるツールではなく、組織全体で実装・運用される中核的な能力となります。

「経営幹部に必要なのは、新たなAIのハイプ・サイクルではなく、AIを事業運営に自然かつ円滑に統合するための具体的な手法です」と、BrillioのCTOであるChander Damodaran氏は述べています。「本レポートは、当社が顧客との取り組みを通じて観察してきたトレンドを集約したものです。戦略、プラットフォーム、AIネイティブ人材を整合させることで、エージェント型システムは単に助言を行う存在から、実際にタスクを遂行する存在へと進化し、生産性とレジリエンスが大きく向上します。」

ビヨンド・ザ・カーブ2026（Beyond the Curve 2026）の主な内容

AI に関する新たなオペレーティング・ナラティブ： 本セクションでは、AIを個別に分断されたプロジェクトの集合としてではなく、企業全体の中核的な能力として捉えることが、より高い成果、より明確なガバナンス、そして迅速な実行につながる理由を解説しています。

本セクションでは、AIを個別に分断されたプロジェクトの集合としてではなく、企業全体の中核的な能力として捉えることが、より高い成果、より明確なガバナンス、そして迅速な実行につながる理由を解説しています。 リーダーが重視すべき4 つのビジネス優先事項： 今年のレジリエンスと成長を牽引するのは、コストの最適化、デジタルトランスフォーメーション、カスタマーエクスペリエンス、新たなビジネスモデルという次の4つの優先課題です。拡張性のある収益源に投資することで、レジリエンスを強化し、持続可能な 成長を促進します。

今年のレジリエンスと成長を牽引するのは、コストの最適化、デジタルトランスフォーメーション、カスタマーエクスペリエンス、新たなビジネスモデルという次の4つの優先課題です。拡張性のある収益源に投資することで、レジリエンスを強化し、持続可能な 成長を促進します。 価値を増幅させる要素としての人材： 本セクションでは、AI 支援 エンジニアリング、コパイロット、マルチエージェント開発フレームワーク、および 大規模な リスキリングが、組織における提供能力のギャップをどのように解消し、イノベーションのスピードを 維持 させるのかを解説しています。

本セクションでは、AI 支援 エンジニアリング、コパイロット、マルチエージェント開発フレームワーク、および 大規模な リスキリングが、組織における提供能力のギャップをどのように解消し、イノベーションのスピードを 維持 させるのかを解説しています。 業界別プレイブック： 本レポートでは、エージェント型AIが、タスク単位の自動化から成果主導の自律的な運用へと進化することで、BFSI、ハイテク、ヘルスケア、ライフサイエンス、小売およびCPG、ならびに通信・ メディア ・テレコムといった業界をどのように変革しているのかを示しています。銀行は不正検知とコンプライアンスに、ハイテク企業はソフトウェア・エンジニアリングの加速に、医療・生命科学機関は臨床トリアージ、臨床試験のマッチング、安全性モニタリングに利用しています。小売業およびCPG企業では、需要予測、サプライチェーンの最適化、店舗レベルでの業務遂行に活用されている一方、通信・メディア事業者では、ネットワーク計画、サービス運用、カスタマーサポートの改善が進んでいます。あらゆる業界において、Agentic AIは、 リアルタイムの 意思決定インテリジェンスと、測定可能なビジネス成果につながる業務パフォーマンスの実現を可能にします。

なぜ今、それが重要なのか

この報告書は、組織が個別のAI実験を超えて、統合された成果主導の アプローチを採用する必要性を強調しています。AIイニシアチブを戦略的優先事項に合わせることで、組織は意思決定を加速し、業務を合理化するとともに、 大規模にパーソナライズされた顧客体験を提供することが可能になります。

Brillioのポジショニング加速のための 設計 。成果を確実に届ける。

Brillioは、自社を「エンタープライズAIアクセラレーター（Enterprise AI Accelerator）」と位置付け、AIの構想段階から全社規模での実行に至るまで、インパクトを加速させるという理念を改めて明確にしています。BrillioのAIアクセラレーター・プラットフォームであるADAMは、データ、デジタル、AIのエコシステムを接続し、あらゆるプラットフォームをインテリジェントに、あらゆるワークフローをエージェント型に、あらゆる成果を測定可能にします。ADAMは、実績のあるアーキテクチャとアクセラレータを提供すると同時に、顧客がデータおよびシステムに対する完全な所有権、ガバナンス、ならびにコンプライアンス管理を維持できるようにします。ADAMは、業界特性に即したコンテキストとスケーラブルな実行基盤を統合することで、企業エコシステム全体にわたりAIエージェントをシームレスに連携させ、エンドツーエンドのビジネス変革を実現します。

ADAMについてもっと知る： https://www.brillio.com/the-enterprise-ai-accelerator/agentic-data-and-application-management/

ビヨンド・ザ・カーブ 2026（Beyond the Curve 2026）は、AIを約束にとどめることなく実績へと転換することを目指すリーダー向けに、取締役会から現場までを網羅するガイドとして設計されています。 2026年のエンタープライズAIを形作る洞察を探るためのレポート全文は、こちらからご覧いただくか 、 ダウンロードしてください。

Brillioについて

Brillioは、フォーチュン1000企業がAIに関する構想段階から、全社規模でのインパクト創出へと迅速に移行できるよう支援する「エンタープライズAIアクセラレーター（Enterprise AI Accelerator）」です。Brillioは、当社のAIアクセラレーター・プラットフォームであるAgentic Data and Application Management（ADAM）を基盤として、業界でも有数の急成長を遂げているデジタル・テクノロジー・サービス・プロバイダーの1つであり、ビジネス主導の変革、カスタマー・エクスペリエンスの変革、AIおよびデータ・エンジニアリング、デジタル・エンジニアリング、ならびにインフラ・エンジニアリングの5つの中核的なワークストリームにわたり変革を推進しています。

北米、欧州、アジアに14のデリバリー拠点を展開し、6,000人を超える顧客第一のプロフェッショナルからなるチームを擁するBrillioは、業界に関する深い 専門知識、最新のエンジニアリング、そしてアクセラレーターを組み合わせることで、測定可能な成果を提供しています。詳細は www.Brillio.comをご覧ください

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2875918/BTC_Brillio_Infographic.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2171380/Brillio_Logo.jpg

SOURCE Brillio