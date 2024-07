タイのトップ小売・不動産デベロッパーである Central Pattana は、 2024 年フォーチュン東南アジア 500 リストにおいて、タイの不動産企業の中でトップランクを獲得しました。

Retail Asia Awards 2024 で主要賞を受賞し、タイ初のリーダーである Wallaya Chirathivat 氏が「 CEO of the Year 」を受賞し、「 CentralwOrld 」が「 Mall of the Year 」と「 Marketing Initiative of the Year 」を受賞しました。

2024年7月25日、バンコク /PRNewswire/ -- タイの大手小売・不動産デベロッパーであるCentral Pattana Plc.は、国際的な評価を獲得し、そのビジネスの専門知識と「小売主導の不動産開発」モデルの先駆性を再確認しました。Central Pattanaは、2024年のフォーチュン東南アジア500社リストでタイの不動産会社のトップにランクされ、2023年には売上高が467億9000万バーツ(2022年比26%増)に達し、創業以来最高の配当を実現するなど、目覚ましい成長を報告しました。これは同社のビジョンと長期投資計画を反映しています。2024年から2028年までの5ヵ年計画には、総額1,210億バーツの投資が含まれています。

さらに、同社はRetail Asia Awards 2024で、CEO of the Yearを含む栄誉ある賞を複数受賞しました。同社のフラッグシップモールである「centralwOrld」は2つの賞を受賞し、バンコクの中心にある世界的なランドマークとしての地位を再確認しました。

Central Pattanaが世界的な評価を獲得:2024年フォーチュン東南アジア500にランクインし、数々の権威ある国際的賞を受賞 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

Central Pattana Plc.の社長兼CEOであるWallaya Chirathivat氏は次のように述べています: Central Pattanaは、「The Ecosystem for All 」という戦略モデルの下、44年にわたり投資を続け、タイの成長を牽引してきました。当社のショッピングセンターは、全国の住宅プロジェクト、ホテル、オフィスビルにつながる主要な中核事業です。同社は、環境を重視し、タイの経済成長を確保しながら、人々や地域社会の生活の質を向上させる空間を開発したいと考えています。」

Retail Asia Awards 2024で、Central Pattanaは複数の賞を受賞しました。社長兼最高経営責任者(CEO)のWallaya Chirathivat氏は、タイ人リーダーとして初めて「CEO of the Year」を受賞し、Central Pattanaをタイとアジア市場の両方で著名に押し上げた彼女の卓越したリーダーシップとビジョンが浮き彫りになりました。同社の旗艦施設であるcentralwOrldは、2つの栄誉に輝きました:ワールドクラスのリテール体験が評価された「Mall of the Year」と、革新的なマーケティング戦略が評価された「Marketing Initiative of the Year」です。

同社は、バンコクで5つのメガプロジェクトを開発し、220万平方メートルの売り場面積を増やすことで、世界の小売業に革命を起こす計画です。

