CHANEL N°5 と過ごす星空の休日：新世界免税店、仁川空港に魔法のメガ・ポディウムをオープン

CHANEL の2025 年ホリデーをテーマにした韓国の巨大展示場がアジア太平洋最大の免税展示場にオープン

ソウル（韓国）、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 新世界免税店は世界的な高級ブランドであるCHANELと提携し、仁川国際空港第2ターミナルで「CHANEL WINTER CONSTELLATION」を開催し、韓国で最も早いクリスマスホリデーシーズンの始まりを飾りました。このメガ・ポディウムは12月5日まで開催されます。

145.5 平方メートルの面積を誇るこのインスタレーションは、アジア太平洋空港にあるすべての免税店の中で最大のCHANEL 2025ホリデー・メガ・ポディウムであり、韓国で初めて披露される特別な試みです。

Shinsegae Duty Free Unveil Korea's First Holiday Pop-Up at Incheon Airport with CHANEL N5 (PRNewsfoto/Shinsegae Duty Free) Shinsegae Duty Free Unveil Korea's First Holiday Pop-Up at Incheon Airport with CHANEL N5 (PRNewsfoto/Shinsegae Duty Free)

ウィンター・ガーデンと星空の展望台をテーマにデザインされたこのポディウムは、旅行者をCHANEL Beautyの世界に浸らせます。来場者は、N°5、Coco Mademoiselle、Chance Eau Splendide、Bleu de CHANELなどの人気のコレクションを含む、CHANELのフレグランス、メイクアップ、スキンケアの全ラインナップをご覧いただけます。

この空間の目玉は、感覚と芸術のレンズを通してCHANELのフレグランスのストーリーを生き生きと伝える望遠鏡のインスタレーションです。スキンケア相談、メイク直しゾーン、フォト・スポット、QRカード印刷アクティビティなど、さまざまなインタラクティブな体験をお楽しみいただけます。ARを活用したフォト・ゾーンでは、CHANELの星座と巨大なN°5 ボトルを背景に鮮やかな画像や動画を撮影できます。

ホリデー・シーズンを祝うため、このポディウムでは限定版アイテムと高級香水のコレクション「Les Exclusifs de CHANEL」が展示されます。これには、韓国の仁川空港免税店でのみ入手可能な、Bleu de CHANEL 300ml、N˚5詰め替え用パース・スプレー、Coco Mademoiselle Intense詰め替え用パース・スプレー、N°5 The White Gold Body Oil、Coco Mademoiselle Pearly Body Oil 250mlが含まれます。

招待状をお持ちのゲストにはトラベル・キットとホリデー・ポストカードが贈られます。また、OABと現地予約の両方で、CHANELのリフレッシュ・スキンケア・サービス「LA MINUTE MODE AVION」を体験することもできます。

旅行者は、新世界免税店のウェブサイトや、InstagramやFacebookなどの公式ソーシャル・メディア・チャンネルを通じて、オンラインでもお祭り気分を体験することができます。これらのチャンネルでは、CHANEL Holiday Podiumの写真や動画が掲載される予定です。

新世界免税店化粧品・香水販売部門ゼネラル・マネージャーのHeeEun CHUNG氏は次のようにコメントしています。

「仁川空港でCHANELの芸術的かつ感覚的なホリデー体験を旅行者にお届けできることをうれしく思います。新世界免税店は、世界的な高級ブランドとの継続的なコラボレーションを通じて、没入感にあふれ、思い出に残る体験を提供し、ショッピングの楽しさを高めていきます。」

