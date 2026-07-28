配信の舞台裏：CHZZKの人気配信者たちは、ニューヨークから決勝戦の興奮をいかに韓国へ届けたか

カリフォルニア州クパチーノ、2026年7月28日 /PRNewswire/ -- Handongsukがニューヨークで開催された2026年世界サッカー選手権（2026 World Football Championship）の決勝戦の観客席からライブ配信を開始すると、韓国にいる10万人を超えるファンも、まるで彼と共にその場にいるかのように、一つひとつの歓声と胸の高鳴りをリアルタイムで共有しました。

Handongsukは、韓国最大のライブ配信プラットフォームであるCHZZKで、サッカー配信において最も影響力のあるストリーマーの一人です。仲間のクリエイターであるSamsikと共に、「ニューヨーク遠征（New York Expedition）」としてソウルからニューヨークへ赴き、ライブスポーツを放送局ではなく、日頃フォローしているクリエイターを通じて楽しむことが増えている韓国の視聴者に、サッカー界最大の舞台の熱気を直接届けました。

これは、この夏に世界各地で見られるメディア融合のトレンドです。従来型メディアと新しいメディアはもはや競い合うのではなく、一つのライブ体験へと結び付きつつあり、アジアではCHZZKがその流れを担っています。

その技術基盤を担ったのがTVU Networksです。セントラル・パークから人であふれるスタジアムのコンコースまで、現地での制作はすべて1台のTVU One Backpackで行われ、公衆インターネット回線を通じて放送品質のライブ映像がCHZZKへ直接伝送されました。

何万台ものスマートフォンが電波を奪い合うチケット完売のスタジアムという、世界で最も混雑したネットワーク環境の一つから、超低遅延の映像を安定して配信することは、ライブ制作における最も困難な課題の一つです。TVU独自のISXプロトコルは、複数の携帯通信回線を状況に応じて束ねることでこの課題を解決し、ネットワーク環境が刻々と変化しても、画質と遅延を一定に保ちました。

その結果、途切れることのない没入感あふれる配信が実現しました。中継車も固定アップリンクも使わず、一切妥協することなく、わずか1台のTVU One Backpackで、2人のクリエイターがCHZZKの数百万人の視聴者に、決勝戦の光景や音、会場にみなぎる熱気を伝えました。

CHZZKにとって、これはデジタルネイティブのプラットフォームが、世界最大級のスポーツイベントにおいてファンを中心に据える事ができる証明です。TVUにとって、100カ国以上の従来型放送局から信頼を得てきた同じテクノロジーが、今では次世代のライブスポーツのあり方を再定義しているクリエイターたちを支えていることを示しています。

決勝戦は、いつの時代も世界最大の舞台です。この夏、その舞台の主役はストリーマー達でした。そしてTVUが、その熱気を韓国の視聴者のもとへお届けしました。

TVU Networksは、クラウドおよびIPベースのライブ映像ソリューションで世界をリードする企業として、100カ国以上でニュース、スポーツ、エンターテインメント向けの放送、ストリーミング、リモート制作を支えています。詳しくはtvunetworks.comをご覧ください。

SOURCE TVU Networks