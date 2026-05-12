ボルボ・トラックは、CO2排出量を削減し脱炭素化を加速するさまざまな新しいパワートレーンであるグローバル製品を発売すると発表しました。

スウェーデン、ヨーテボリ, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- ボルボ・トラックは、今後何年にもわたってグローバルな製品提供と競争力を強化する技術への数十億スウェーデン・クローナの投資の成果を発表します。

将来の水素利用を含む複数の再生可能燃料に対応した全く新しい省燃費内燃機関プラットフォームと、最大700kmの航続距離を持つ新しい電動ドライブラインにより、ボルボのトラックはあらゆる市場とあらゆる輸送セグメントにおいて将来の変化に対応しやすくなります。

Volvo Trucks has launched a new heavy-duty electric truck with a range of up to 700 km on one charge. It recharges its batteries from 20%-80% in 50 minutes. Volvo is also introducing an upgraded range of electric truck models that will enable more transport segments and operators to shift from traditional fuels to electric. Speed Speed Volvo Trucks is launching the results of a multi-billion SEK investment in technologies that will strengthen its global product offers and competitiveness for years to come: A range of new powertrains to reduce CO2 emissions and accelerate decarbonization.

ボルボ・トラックの販売活動のグローバルな顧客基盤では、フューエルサプライ、燃料インフラ、顧客の好みが地域や市場によって大きく異なるため、幅広い効率的なパワートレーンを必要とします。

「この製品の発売は非常に重要です。なぜなら、運送業界の脱炭素化を加速させる必要があるからです。 当社の新しい電気トラックは、ほとんどの場合、従来のトラックに取って代わることが可能です。 しかし、特定の地域や輸送セグメントでは、現在および将来にわたってCO2を削減するために内燃機関も必要です。 単一エンジンプラットフォームは、相乗効果と生産量の増加が期待できます」と、ボルボ・トラック社長のロジャー・アルムは言います。

ボルボ・トラックは、1回の充電で最大700kmの航続距離を実現する新しいヘビーデューティーモデルを発表しました。 さらに、ボルボは、より多くの輸送分野や輸送事業者が従来の燃料から電気自動車へ移行できるように、改良された電気自動車モデルのラインナップを導入する予定です。

内燃機関は、ボルボのネットゼロ目標において重要な役割を果たしています。 全く新しい13Lエンジンプラットフォームが発売され、ディーゼルとガス燃料の2つのエンジンに使用されます。

どちらもバイオディーゼルやバイオガスなどの再生可能燃料に対応しており、輸送事業者が自社の車両をネットゼロ排出で運行するための道を開くものです。 ガス燃料における次の段階は、ボルボが2030年までに商業的に発売する予定の水素内燃機関です。

ボルボの新型バッテリー電気トラックの展開は2026年に開始される予定です。新しい水素内燃機関の販売開始は2026年第3四半期です。

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ボルボ・トラックは中～大型トラックを幅広い仕様で取り揃え、経験豊富なお客様の厳しいニーズにお応えする総合的な輸送ソリューションを提供しています。 カスタマー・サポート体制については、の2,200のサービス拠点を擁するディーラーによって、およそ130もの国々を網羅する世界的ネットワークを展開しています。 ボルボ・トラックはボルボ・グループに属しています。

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SOURCE Volvo Trucks