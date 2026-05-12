Volvo Trucks anuncia el lanzamiento a nivel mundial de una gama de nuevos sistemas de propulsión

GOTEMBURGO, Suecia, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Volvo Trucks presenta los resultados de una inversión de varios miles de millones de coronas suecas en tecnologías diseñadas para afianzar la competitividad y la oferta de productos de la empresa a nivel mundial en los próximos años.

Volvo Trucks has launched a new heavy-duty electric truck with a range of up to 700 km on one charge. It recharges its batteries from 20%-80% in 50 minutes. Volvo is also introducing an upgraded range of electric truck models that will enable more transport segments and operators to shift from traditional fuels to electric. Speed Speed Volvo Trucks is launching the results of a multi-billion SEK investment in technologies that will strengthen its global product offers and competitiveness for years to come: A range of new powertrains to reduce CO2 emissions and accelerate decarbonization.

La plataforma de motores por combustión totalmente nueva y de bajo consumo, diseñada para funcionar con diversos combustibles renovables, e incluso para próximos desarrollos de hidrocombustibles, así como los sistemas de transmisión eléctrica nuevos con autonomías de hasta 700 km, prepararán a los camiones de Volvo de cara al futuro en todos los mercados y segmentos de transporte.

El mercado internacional de Volvo Trucks exige una amplia gama de sistemas de cadena cinemática, ya que el suministro de combustible, la infraestructura de repostaje y las preferencias de los clientes varían de forma significativa entre regiones y mercados.

«Se trata de un lanzamiento de gran importancia, ya que el sector del transporte se ve obligado a acelerar las iniciativas de descarbonización de forma urgente. Nuestros nuevos camiones eléctricos están en condiciones de sustituir a los camiones tradicionales en la mayoría de los casos. Sin embargo, en determinadas regiones y segmentos de transporte, aún será necesario que los motores por reduzcan las emisiones de CO2 tanto ahora como en el futuro. Contar con una única plataforma de motores nos permitirá generar sinergias y aumentar los volúmenes de producción», afirma Roger Alm, presidente de Volvo Trucks.

Volvo Trucks lanza un nuevo modelo de gran tonelaje con una autonomía de hasta 700 km con una sola carga. Volvo también presenta una gama mejorada de modelos eléctricos que permitirá a más segmentos de transporte y operadores dejar de utilizar combustibles tradicionales y apostar por la electricidad.

El motor por combustión juega un papel clave en los planes de Volvo para alcanzar las cero emisiones netas. Se lanza una plataforma de motores de 13 litros de nueva creación, que se utilizará para dos tipos de motores: diésel y a gas.

Desde el diseño, l dos motores están preparados para combustibles renovables, como el biodiésel y el biogás, allanando el camino para que las empresas de transporte puedan gestionar sus flotas de camiones con cero emisiones netas. El siguiente paso en el ámbito de los combustibles a gas son los motores de combustión a hidrógeno, cuyo lanzamiento comercial Volvo tiene previsto antes de 2030.

El lanzamiento de los nuevos camiones eléctricos de baterías de Volvo está previsto para 2026. La comercialización de los nuevos motores de combustión arrancará en el tercer trimestre de 2026.

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Volvo Trucks suministra soluciones de transporte completas para clientes profesionales exigentes con su gama completa de camiones de medio y gran tonelaje. Proporciona asistencia al cliente a través de una red global de distribuidores con 2200 puntos de servicio en unos 130 países. Volvo Trucks es parte del Grupo Volvo.

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