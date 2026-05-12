Volvo Trucks annonce le lancement mondial d'une nouvelles gamme de powertrains visant à réduire les émissions de CO2 et à accélérer la décarbonation

GÖTEBORG, Suède, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Volvo Trucks dévoile les résultats d'un investissement de plusieurs milliards de couronnes suédoises dans des technologies qui renforceront son offre de produits mondiale et sa compétitivité pour les années à venir.

Volvo Trucks has launched a new heavy-duty electric truck with a range of up to 700 km on one charge. It recharges its batteries from 20%-80% in 50 minutes. Volvo is also introducing an upgraded range of electric truck models that will enable more transport segments and operators to shift from traditional fuels to electric. Speed Speed Volvo Trucks is launching the results of a multi-billion SEK investment in technologies that will strengthen its global product offers and competitiveness for years to come: A range of new powertrains to reduce CO2 emissions and accelerate decarbonization.

Une toute nouvelle plateforme de moteur à combustion économe en carburant, conçue pour différents carburants renouvelables dont de futures applications à l'hydrogène et de nouveaux groupes motopropulseurs électriques avec des autonomies allant jusqu'à 700 km, assurera la pérennité des véhicules Volvo sur tous les marchés et dans tous les segments du transport.

La clientèle mondiale des opérations commerciales de Volvo Trucks exige une large gamme de powertrains efficaces, car l'approvisionnement en carburant, l'infrastructure de carburant et les préférences des clients diffèrent considérablement d'une région et d'un marché à l'autre.

« Il s'agit d'un lancement extrêmement important dans la mesure où la décarbonation du secteur des transports doit passer à la vitesse supérieure. Nos nouveaux véhicules électriques sont capables de remplacer les véhicules traditionnels dans la plupart des cas. Toutefois, dans certaines régions et certains segments de transport, nous avons également besoin du moteur à combustion pour réduire les émissions de CO2 dès maintenant et pour l'avenir. Une seule plateforme de moteur nous permettra de réaliser des synergies et d'augmenter nos volumes de production », déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks.

Volvo Trucks lance un nouveau modèle robuste avec une autonomie allant jusqu'à 700 km sur une seule charge. Volvo lance également une gamme améliorée de modèles électriques qui permettra à un plus grand nombre de segments et d'opérateurs de transport de passer des carburants traditionnels à l'électrique.

Le moteur à combustion joue un rôle important dans les ambitions de Volvo en matière de neutralité carbone. Une toute nouvelle plateforme de moteur de 13 litres est lancée. Elle sera utilisée pour deux types de moteurs, les diesel et ceux alimentés au gaz.

Les deux sont prêts dès le départ pour des carburants renouvelables tels que le biodiesel et le biogaz, permettant ainsi aux entreprises de transport d'exploiter leurs parcs de véhicules avec des émissions nettes nulles. La prochaine innovation en matière de carburant gaz est le moteur à hydrogène que Volvo prévoit de commercialiser avant 2030.

Le déploiement des nouveaux véhicules électriques à batterie de Volvo débutera en 2026. Les ventes des nouveaux moteurs à combustion commenceront au troisième trimestre 2026.

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Volvo Trucks propose des solutions de transport complètes aux clients professionnels exigeants avec sa gamme très riche de poids moyens et lourds. L'assistance à la clientèle est fournie via un réseau mondial de concessionnaires sur 2 200 points de service dans environ 130 pays. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo.

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