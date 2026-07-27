Coda、リンクアウトを成長のチャネルに変えるためのプレイブックを公開

シンガポール, 2026年7月21日 /PRNewswire/ --デジタル分野における収益化および配信分野の世界的リーダーであるCodaは、『Beyond the App Store：A Publisher's Guide to Direct Linkouts and Out-of-App Monetization（App Storeを超えて：パブリッシャーのためのダイレクトリンクアウトおよびアプリ外収益化ガイド）』を発表しました。これは、モバイルゲームパブリッシャー向けに、リンクアウトを拡張性の高い収益チャネルに変える方法を解説した新しいホワイトペーパーです。

長年にわたり、アンチステアリング規制により、パブリッシャーがゲーム内からプレイヤーを外部の購入オプションへ誘導することは制限されてきました。米国および日本における法規制の変更により、そのルートが開かれました。これにより、パブリッシャーは、取引が行われる場所、プレイヤーが受け取る価値、そして回収されたマージンの再投資方法について、より大きな主導権を握れるようになりました。

これは極めて重要な機会といえます。パブリッシャーは、アプリ外決済による収益性の向上を活用して、よりお得な価格設定やボーナス通貨、限定アイテム、ロイヤリティ報酬などを提供すると同時に、コンテンツ、ユーザー獲得、ユーザー維持への投資をさらに拡大することができます。

一方、アプリからウェブへのユーザー体験を設計するには、緻密な配慮が必要です。適切なターゲット層、オファー、そして決済体験こそが、リンクアウトがコンバージョンにつながり、付加価値を生み出すかどうかを左右するのです。

Activision BlizzardやElectronic Artsといったゲーム業界の巨人をはじめ、300社以上のパブリッシャーを支援してきたCodaの経験を基に、本ホワイトペーパーでは、以下の核心的な問いを軸とした実践的なフレームワークを提示しています。

このリンクアウトは誰に表示されるべきでしょうか？

リンクアウトはいつ表示されるべきでしょうか？

彼らには何を提供すべきでしょうか？

その選択肢はどのように提示すべきでしょうか？

「出版社は今後、購入プロセスをより細かく管理し、回復した利益をどのように再投資するかを決定できるようになります」と、Codaの最高商業責任者（CCO）であるZac Liewは述べています。

「真のチャンスは、単に支払いをアプリの外で行うことだけではありません。リンクアウトを活用して、プレイヤーへの価値を高め、コンバージョン率を向上させ、ゲームの収益性を高めることにあるのです。」

本ペーパーでは、まずエンゲージメントの高いユーザー、リピーター、および高額利用者を対象とし、すべてのリンクアウトオファーがアプリ内の同等のオファーに比べて明確なメリットを提供できるようにすることを推奨しています。

また、決済ルーティング、現地の決済手段、税務、不正対策、コンプライアンス、照合など、この連携の背後で必要となるインフラについても重点的に取り上げています。

Coda Linksは、パブリッシャーがその戦略を実行に移すための基盤を提供します。本サービスは、アプリからユーザーを最適な決済画面へスマートに誘導する一方で、Codaが、大規模な事業運営に必要な決済、税務、不正防止、コンプライアンスの管理を行います。

リンクアウトはすでに大きな成果をもたらしています。

米国大手パブリッシャーのCoda Links導入事例では、インテリジェント・ルーティングにより、ウェブストアの売上高が17％増加し、初回購入率が78％向上しました。

別のCoda Links導入事例では、プレイヤーにウェブストアへの直接アクセスを提供した結果、取引件数が25％増加しました。

パブリッシャーにとっての現在の最優先課題は、適切な戦略を大規模に展開し、プレイヤーの取引1件ごとに、さらなる価値を引き出すことです。

『Beyond the App Store：A Publisher's Guide to Direct Linkouts and Out-of-App Monetization（App Storeを超えて：パブリッシャーのためのダイレクトリンクアウトおよびアプリ外収益化ガイド）』は、以下のURLからご覧いただけます：https://www.coda.co/resources/out-of-app-monetization-guide/

Codaの詳細については、 coda.coをご覧ください。

Codaについて

Codaは、収益化、配信、コマースの分野における世界的なリーダーであり、Activision、Electronic Arts、Riot Games、Ubisoft、Moontonなど、ゲーム、エンターテインメント、テクノロジー業界のトップ企業から信頼を得ています。2011年に設立され、シンガポールに本社を置くCodaは、アジアと欧州を主要拠点とし、世界中に600人以上の従業員を擁して事業を展開しています。Codaは、決済、コマース、配信、リワードを統合し、ブランドやパブリッシャーのグローバルな収益拡大を推進します。

Codaの製品には、単一のAPI統合を通じて80以上の市場で400以上の決済手段へのアクセスを提供するCodapay、完全にカスタマイズされたD2C（消費者直販）ストアフロントを実現するCoda Webstore 、Codashop、Recharge.com、 Startselect.comを含むCodaコンシューマープラットフォーム、および Coda Distributionは、コマースパートナーのネットワークを通じてリーチを拡大しています。また、Giftcloudは、英国を拠点とし、欧州全域の法人顧客にサービスを提供するリワード事業です。

Codaは、Apis Partners、Insight Partners、Smash Capital、GIC支援を受けています。また、Financial TimesによるAPAC High Growth Company （2023年）に選出されたほか、Granite AsiaのNextGenTech 30 （2024年）にもランク入りしています。さらに、FortuneのFintech Innovation Asia（2024年）で決済分野のリーダーとして認定され、The Straits TimesのFastest Growing Fintechs（2024年）にも名を連ねています。Codaの詳細については、coda.coをご覧ください。

SOURCE Coda