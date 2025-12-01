Codaが、韓国でのゲームトップアップアクセス拡大に向け、Itemmaniaとの提携を発表

シンガポール、2025年12月1日 /PRNewswire/ -- デジタルコンテンツの収益化と配信におけるグローバルリーダーCoda は、IMIが運営する韓国最大のゲーム向けデジタルコマースプラットフォームItemmaniaと提携し、韓国のプレイヤーがゲーム内コンテンツを購入するための、より身近で新しい方法を提供することになりました。Itemmaniaが新たに導入した「Game Top-Up Service」 はCodaによって運営されます。プレイヤーはよりお得に、より幅広い支払い方法を選択し、主要な国際的ゲームタイトルのクレジットやトップアップに即座にアクセスすることができるようになります。

この提携は、韓国のゲームエコシステムに深く根ざした、信頼のおけるマーケットリーダーを軸とした、Coda のグローバル展開における重要なステップです。世界のゲーム市場でも特に影響力のあるこの市場で、Codaのプレゼンスがさらに深まり、アジアで最も急成長しているデジタル経済全体の成長の原動力となるという当社のコミットメントがさらに強化されます。

今回の提携により、CodaはItemmaniaの「Game Top-Up Service」で幅広い海外タイトルを販売します。韓国のプレイヤーは、CodaのグローバルなインフラとItemmaniaの信頼できるローカルプラットフォームがサポートし、日常的に使用している支払い方法でトップアップの購入ができます。ブリッシャーにとっては、高いエンゲージメント、強力な消費力、世界的な文化的影響力によって定義される市場への明確で信頼できるルートを提供することになります。

「韓国はグローバルパブリッシャーにとって極めて重要な市場であり、Itemmaniaは他に類を見ない信頼とリーチを築いてきました。ゲーマーのことをよく理解している企業と提携できたことを誇りに思うとともに、今回の提携がゲーマー、パブリッシャー、そして業界全体に影響をもたらすことを期待しています」と、Codaの最高商務責任者、Zac Liewは述べました。

Codaは今後も、ゲームへのアクセスを拡大し、パブリッシャーに持続可能な成長機会をもたらす提携に投資してまいります。Itemmania との連携は大きな前進となり、次に進むための基盤を築きます。

Codaについて

Coda は、デジタルコンテンツの収益化と配信におけるグローバルリーダーです。Activision、Electronic Arts、Riot Gamesなど300以上のパブリッシャーとブランドの信頼を受け、世界中でオーディエンスと収益を拡大しています。当社のアプリ外ソリューションには、完全にカスタマイズ可能なウェブストアのCustom Commerce、パブリッシャーのウェブサイトで単一のAPI統合を通じてシームレスな直接支払いを可能にするCodapay、何百万人ものゲーマーがゲーム内コンテンツを購入できるマーケットプレイスのCodashop、信頼できるコマース パートナーのネットワークを通じてコンテンツのリーチを拡大する Distributionなどがあります。Codaは2011年に設立。シンガポールに本拠を置き、世界中に620人以上のチームメンバーを擁しています。Codaは最近、ヨーロッパを代表するプリペイド決済プラットフォームである Rechargeを買収しました。Codaはアピス・パートナーズ、インサイト・パートナーズ、スマッシュ・キャピタルの支援を受けており、フィナンシャル・タイムズのAPAC High Growth Company（2023年）、グラニテ・アジアのNextGenTech 30 （2024年）、Fortune's Fintech Innovation Asiaリストで決済リーダー（2024年）に選出され、ザ・ストレイト・タイムズのFastest Growing Fintechs （2024年）にも選ばれています。Codaについて詳しくはcoda.coをご覧ください。

Itemmaniaについて

Itemmaniaは、韓国の大手デジタルエンターテイメントおよびプラットフォーム企業である IMI が運営する、ゲーム内アイテムと仮想商品を扱う韓国最大のデジタルC2C (消費者間) 取引マーケットプレイスです。何百万人ものゲーマーに信頼されているItemmaniaは、安全で信頼性の高いC2C取引プラットフォームを通じてプレイヤーをつなぎ、ゲームアイテム、アカウント、トップアップの即時取引を提供。そのフラッグシップ・マーケットプレイスは、C2CとB2Cのアイテム交換、複数の通貨と支払い方法をサポートする統一された支払いインフラ、流通市場の信頼構築に特化した強固なエスクロー＆検証レイヤーを提供しています。IMIは2002年に設立。韓国の全州に本社を置き、ゲームパブリッシャー、サービスプロバイダー、ゲーマー向けに幅広い収益化とユーザーエンゲージメントをサポートしています。「Beyond the Game」をビジョンに掲げるIMIは、ゲームアイテムの取引プラットフォームを着実に拡大し、新たなビジネスモデルや地域にも進出しています。詳しくはimicorp.co.krをご覧ください。

