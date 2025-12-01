Colosseum、国内物流市場参入を加速するため日本法人を設立

韓国・ソウル、2025年12月1日/PRNewswire/ --CEOPark Jin-soo氏が率いるグローバル物流DXパートナー、Colosseum Corporationは、日本法人の設立を正式に完了し、急成長する日本のEC物流市場への本格的な進出を開始しました。

2019年の設立以来、Colosseumは、世界中で53以上の専門フルフィルメントセンターをつなぎ、アップグレードすることで、資産を抑えた物流ネットワークを構築してきました。自社倉庫を建設するのではなく、同社は未活用施設や遊休労働力を高性能な物流ハブへと変革し、韓国を代表する物流テックの革新企業の一つとしての地位を確立しています。

日本法人の設立に伴い、Colosseumは、日本の現場運営向けに特化した高度な倉庫管理システム（WMS）を搭載したAI物流SaaSソリューション Colo AIを導入します。同社は、韓国と日本では従来、OMS（注文管理システム）に重点が置かれてきた一方で、入庫、保管、ピッキング、出荷プロセスの効率に直接影響するWMSは十分に進化してこなかったと指摘しています。

Yoo In-hyung執行役員は次のように説明しています。「日本市場では、現場での効率性とデータ駆動型の運営が最優先されます。多品種・小ロットの注文を大量に扱う市場では、ピッキング精度、ルート管理、在庫精度など、運営の安定性が極めて重要です。このため、WMSは特に重要な役割を果たします。」

さらに彼は、「韓国と米国で培ったWMS主導の運営ノウハウに基づき、日本法人を準備しました。私たちの経験は効果的に活かせると確信しています。日本の倉庫レイアウト、労働慣行、作業フロー、在庫ルールを反映したローカライズされたソリューションを提供します」と述べました。

ColosseumのColo AIは、OMS、TMS、WMSを統合したプラットフォームで、ピッキングルート、梱包方法、注文マッピングを自動的に最適化します。また、Qoo10 JapanやRakutenなど主要な日本のECプラットフォームとの連携にも対応しており、国内の販売者にとってフルフィルメントの生産性を大幅に向上させます。

新法人を通じて、Colosseumは韓国と日本間の物流連携を強化するとともに、在庫保管、注文処理、ラストマイル配送までをカバーするエンドツーエンドのフルフィルメントサービスを提供します。同社は、日本の消費者により迅速で信頼性の高い配送体験を提供することを目指しています。

また、Colosseumは米国ロサンゼルス拠点において、グローバルビューティープラットフォームCTKCLIPと共にフルフィルメントセンターを安定的に運営してきた実績を有しています。さらに、Colo AIは韓国および米国の現場において、作業時間を最大250分短縮し、物流コストを最大45%削減、処理量を最大6.9倍に向上させるなど、実質的な効率改善を実現し、その競争力を証明しています。

SOURCE Colosseum International Inc