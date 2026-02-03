Comviva、CelcomDigiとのチャネルパートナー連携を強化する次世代デジタル配信管理システムを発表

ニューデリー（インド）, 2026年2月4日 /PRNewswire/ -- インドを拠点とする顧客体験とデータ収益化ソリューションの世界大手Comvivaは、本日、マレーシア最大のモバイル通信事業者CelcomDigi Berhadとの提携により、チャネルパートナー向けに次世代デジタル配信管理システムを発表しました。

CelcomDigiは2,000万人以上のユーザーを持ち、ComvivaのBlueMarble Retailプラットフォーム を活用した統合デジタル配信管理システムを立ち上げることでデジタル配信能力を強化しました。 このソリューションはチャネルパートナーのエコシステム向けに設計されており、オンライン、直接、間接チャネルにわたる販売・配信業務の合理化と自動化を通じて効率性と顧客体験を向上します。

このプラットフォームは、複数の従来型システムを単一のレジリエンスに優れたシステムに集約することで、基幹業務プロセスおよび企業間の統合や連携を行うシステム統合を支援するものです。従来のシステムとの違いは、これが複数の企業システムと約300以上のタッチポイントと統合したものであることであり、大規模環境でのシームレスな運用や数万件におよぶパートナー、販売店、ユーザーの導入プロセスを実現できる点です。

Comvivaの最高経営責任者（CEO）を務めるRajesh Chandiramani氏は、「当社は、お客様とともに新たなデジタルの未来を共に創りあげることに心血を注いでいます。今回のCelcomDigi社との提携は、当社が使命としている最先端の技術と極めて卓越した運用によるお客様への貢献に対する、戦略的前進の一端を示すものです。当社が誇るプラットフォーム「BlueMarble Retail」は、通信事業者にとってチャネルパートナーとデジタル的な関与、イノベーションの加速、魅力的な顧客体験の提供に向けた大きな一歩となるでしょう」と意気込みを語りました。

これはマレーシアの通信市場における大きな前進であり、Comvivaの最先端技術とCelcomDigiの市場における確たる地位が相乗効果を生むことで、より強固かつ効率的な一貫販売システムが構築されたことになります。また、高度なデジタル流通管理システムの開発により、在庫管理、提携会社管理、顧客サービスに向けたワンストップソリューションを実現し、非効率性を徹底的に排除することで全体的なパフォーマンスを向上します。これによって、CelcomDigiの販売業務のさらなる効率化とシームレスな取引に加え、顧客体験の向上が見込めます。

ComvivaのBlueMarbleは、モジューラーコマース、注文管理、顧客管理、提携会社管理におけるデジタルプラットフォームであり、5G、クラウドネイティブ、マイクロサービスに対応する、柔軟かつオープンなデジタルソリューションです。素早く機敏なサービスの提供が実現するため、それぞれのお客様に最適な顧客体験を提案することが可能です。

