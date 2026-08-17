CSTSとChelsea Football Club、香港で忘れられないサッカー体験を提供する戦略的パートナーシップを開始

ニューヨーク、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- CSTS Enterprises（以下「CSTS」）は、世界有数のサッカークラブであるChelsea Football Clubとの戦略的パートナーシップを、同クラブの2026年香港プレシーズンツアー（2026 Hong Kong Pre-Season Tour）の一環として締結したことを誇りをもって発表します。この提携は、CSTSが世界規模でスポーツ、観光、ホスピタリティ、エンターテインメント、プレミアムなファン体験の各分野における存在感を拡大し続ける中で、同社にとって重要な節目となるものです。

このパートナーシップに基づき、CSTSはChelsea FC香港プレシーズンツアー（Chelsea FC Hong Kong Pre-Season Tour）の公式旅行代理店パートナーに任命され、クラブと連携して、ファンがサッカーをより身近に感じられる一連のユニークなサッカー関連体験を創出するとともに、主要な国際スポーツイベントの開催地としての香港の地位強化にも取り組みます。

CSTS and Chelsea Football Club hosted a youth football development programme at Hong Kong Football Club, providing aspiring young players with opportunities to engage with Chelsea's renowned football development philosophy. The CSTS team pictured with Chelsea Football Club legend Roberto Di Matteo (centre).

この提携は、8月3日にHong Kong Football Clubで行われたユースサッカー育成プログラムから始まり、サッカー選手を目指す若者たちに、Chelsea Football Clubの定評あるサッカー育成哲学に触れる機会を提供しました。このパートナーシップはその後も続き、今年香港で開催される目玉スポーツイベントの一つである香港フットボールフェスティバル（Hong Kong Football Festival）の一環として、8月5日にカイタク・スタジアムで、大きな期待を集めたChelsea FC対Juventus戦が行われました。試合当日の活動にとどまらず、このパートナーシップには、香港市場全体でChelsea Football Clubのサポーターやパートナーとの関係を深めることを目的とした、ファン向け・ホスピタリティ関連の各種施策も含まれていました。

また、この提携は、若者の参加やファン層の育成につながる機会を創出することで、サッカーの未来に投資するというCSTS Enterprisesの姿勢を反映しています。CSTSは、アカデミー関連の活動、地域社会との連携施策、世界トップクラスのサッカーに関する専門知識に触れる機会を通じて、香港におけるサッカーの継続的な発展に貢献するとともに、世界的なスポーツブランドとオーディエンスとの間に有意義なつながりを築くことを目指しています。

この提携について、CSTS EnterprisesのCEO兼エグゼクティブ・ディレクターであるAbel Zhaoは、次のように述べています。「卓越性、豊かな伝統、そして世界各地に広がる熱心なファン層で知られるChelsea Football Clubと提携できることを光栄に思います。この提携は、スポーツ、エンターテインメント、ホスピタリティを通じて人々をつなぐ特別な体験を創出するというCSTSのビジョンにまさに合致しています。Chelsea FCを香港に迎えることを大変うれしく思っており、ファン、パートナー、そして地域社会全体に恩恵をもたらす、思い出に残る取り組みを展開できることを楽しみにしています。」

この提携は、国際的なスポーツ・エンターテインメント体験のグローバルプラットフォームとなるというCSTSの長期的な目標を明確に示すものです。CSTSは、Chelsea FCなどの有力組織と連携することで、世界トップクラスのブランド、プレミアムな体験、世界各地のオーディエンスを結びつける有意義な機会を創出し続けています。

Chelsea FC香港プレシーズンツアー（Chelsea FC Hong Kong Pre-Season Tour）が進む中、両者は、ピッチ内外で地域社会を鼓舞し、ファンを一つにし、いつまでも心に残る思い出を生み出すサッカーの力をたたえる体験を提供できることを楽しみにしています。

CSTS Enterprisesについて

CSTS Enterprisesは、メディア、エンターテインメント、スポーツ、旅行の各分野を統合したテクノロジーグループです。同社は、知的財産（IP）やブランドを開発するほか、さまざまなIPやブランドとの提携を通じて、世界各地の地元および周辺地域のオーディエンスの心に響く魅力的な体験を提供しています。Generation CやPremierXなどの独自の取り組みに加え、FIFAワールドカップ（FIFA World Cup）、Formula 1、ウォーターボム（Waterbomb）などの国際的なIPとも連携しています。

CSTSは、体験型マーケティング、観光、データ、テクノロジーを統合し、一体的なオーディエンス体験を提供しています。同社は、リアルイベントやデジタルチャネルを通じて消費者と接点を持ち、クライアントと連携して複数の市場で大規模な施策を実行し、複雑なアクティベーションを連動させながら、測定可能な成果へと結びつけています。

SOURCE CSTS Enterprises