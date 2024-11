シンガポール大統領ターマン氏の書道作品が、DeeDaで308,888シンガポールドルで落札、恵まれない人々への支援に

シンガポール、2024年11月7日 /PRNewswire/ -- 11月2日、シンガポール赤十字社はシャングリ・ラ シンガポールにて、「第75回記念チャリティガラ(以下「同ガラ」)」を開催しました。チャリティーオークションの出品物の中には、シンガポール大統領ターマン・シャンムガラトナム氏による書道作品「協力し合い、時代とともに進展(Working Together, Progressing with the Times)」が含まれていました。この作品はDeeDaを通じてオークションにかけられ、308,888シンガポールドルで落札されました。この書道作品は、団結と共通の目的の精神を体現しており、オークションの収益はすべて恵まれない人々の支援に充てられます。

同ガラには、シンガポールで恵まれない人々を支援するための資金を集める目的で、慈善家、地域リーダー、経営幹部、起業家、人道支援者が集いました。集められた資金は、子供や青少年、家族支援プログラムのほか、障がいを持つ方々や独居高齢者のための支援に充てられます。

国内最大級のオンライン募金プラットフォームの一つであるDeeDaは、募金テクノロジーにおいて革新を続け、地域の慈善団体を支援し、パートナーに対してカスタマイズされた募金テクノロジーソリューションを提供しています。これまでに、DeeDaは70の地域慈善団体と提携し、募金効率を向上させてきました。さらに、DeeDaはシンガポールにおけるオンライン慈善募金呼びかけの行動規範に準拠する5番目のプラットフォームとして、文化コミュニティ青年省(MCCY)から認定されています。

DeeDaは、支援を必要とする人々を助けるため、シンガポールの慈善団体と協力し、オンラインで寄付を募ってきました。設立以来、DeeDaはオンライン慈善募金キャンペーンの実施に関するガイドラインを厳格に遵守し、データセキュリティの高度な基準、財務の透明性、そして強固な内部監査管理に対する責任を果たしてきました。DeeDaが支援する慈善募金キャンペーンは、Tote Boardの拡充型募金プログラム(EFR)に申請することが可能で、これにより集められた資金の額が倍増し、キャンペーンの影響力が拡大します。

堅牢な技術サポートを備えたDeeDaは、各パートナーの特定の募金プロジェクトを支援するために設計された包括的なチャリティー募金システムソリューションを開発しています。これらのソリューションは、パートナーが募金チャネルを拡大し、効率を向上させ、それぞれの募金の状況に合わせたより良い成果を達成するのに役立っています。データによると、DeeDaのチャリティー募金システム技術ソリューションを利用するパートナーは、募金額が最大で50%増加する可能性があります。

詳細については、Deedaをご覧ください: https://www.deeda.care/sg .

SOURCE DeeDa