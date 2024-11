Kaligrafi Karya Presiden Singapura Tharman Terjual lewat Lelang Seharga S$308.888 pada DeeDa untuk Membantu Masyarakat yang Kurang Beruntung

SINGAPURA, 7 November 2024 /PRNewswire/ -- Pada 2 November lalu, Singapore Red Cross Society menggelar Malam Penggalangan Dana untuk Memperingati Hari Jadi Ke-75. Di antara benda-benda yang dilelang adalah kaligrafi karya Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam yang berjudul Working Together, Progressing with the Times. Karya ini dilelang melalui DeeDa dan terjual seharga S$308.888. Kaligrafi ini melambangkan semangat persatuan dan tujuan bersama. Seluruh hasil penggalangan dana digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung.