DOCOMO、Adunaとの提携契約を締結し、Global Network API拡大を推進

東京, 2026年2月2日 /PRNewswire/ -- NTT DOCOMO, INC.とAdunaは本日、2026年1月29日付けで提携契約（以下「本契約」）を締結したことを発表しました。今回の提携により、国際市場向けに開発されたDOCOMOのネットワークApplication Programming Interfaces（API）をAdunaのプラットフォームで利用できるようになります。両社は共に、進化する業界の需要に応え、グローバルなネットワークAPIエコシステムの拡大を加速することを目指しています。

APIを通じたモバイルネットワーク機能の提供は、企業が不正防止や安全なデジタル認証といった極めて重要な問題に対処するための効果的な手段として、世界から注目を集めています。ネットワークAPIの標準化プロジェクト「CAMARA」1 のフレームワークにより、移動体通信事業者（MNO）は、重要なセキュリティニーズに対応する標準化されたAPIソリューションを開発し、公開しています。Adunaは、標準化されたAPIのグローバルアグリゲーター2 として、全世界の複数の通信事業者に単一の集中型アクセスポイントを提供し、エコシステムの導入を加速し、規模に応じた企業統合を簡素化します。

DOCOMOは新たな収益源を創出する取り組みの一環として、GSMA Open Gateway3 プロジェクトに参加しており、2025年6月からはAdunaと協業してアグリゲーションモデルによるネットワークAPIベースのサービスを拡大しています。

本契約により、同社の先進ネットワークAPIは、Adunaのグローバルプラットフォームを通じて世界各国の企業や開発者が利用できるようになることが見込まれています。今回の協業は、番号認証やSIMスワップ検知などのAPIを通じて不正防止戦略に対応し、アカウント乗っ取り、なりすまし、モバイル詐欺からの顧客保護を目的としています。それだけでなく、DOCOMOは世界的な普及を通じて新たな顧客層にアクセスする新たなルートを開拓することにもなります。

両社は、DOCOMOのイノベーションとAdunaの世界規模の集約・統合および販売形態を強化することで、ネットワークAPIの幅広い導入を支援し、企業や開発者による新たな価値主導型サービスの創出の実現を目指します。

NTT DOCOMOの執行役員ネットワーク本部コアネットワークデザイン部長を務めるNobuko Hiraguchi氏は、「今回、Adunaとパートナーシップ契約を締結できましたことを大変嬉しく思います。当社が国際標準仕様に沿って整備してきたネットワークAPIを、Adunaのグローバルプラットフォームを通じてさまざまなサービスに活用いただくことで、お客さま一人ひとりの生活をより安全で快適なものへと進化させる新たな価値の創出につながると確信しております。NTT DOCOMOは、ネットワークAPIをはじめとした技術開発を通じて、社会やお客さまにさらなる価値をお届けできるよう取り組んでまいります」と述べました。

Adunaの最高経営責任者（CEO）を務めるAnthony Bartolo氏は、「Aduna は、DOCOMOのような通信事業者が標準化を実際の商用価値へと転換できるよう支援するために設立されました。 DOCOMOのネットワークAPIをグローバルな流通プラットフォームと結びつけることで、世界中の企業が、より迅速かつ安全に、そして大規模にイノベーションを実現できるようになります。今回のパートナーシップは、アジア地域におけるAdunaの存在感を強化すると同時に、グローバルなネットワークAPI市場の成長を加速させるという、両社の共通の取り組み姿勢を示すものです」とコメントしています。

1 CAMARA ProjectはLinux Foundation配下のオープンソースプロジェクトであり、キャリア共通のネットワークAPIの仕様策定に取り組んでいます。

2 アグリゲータとは、複数の通信事業者が提供する共通仕様のネットワークAPIを企業や開発者へ単一のプラットフォーム経由で利用できるようにする役割を担います。

3 GSMA Open Gatewayは世界の通信事業者が加盟する業界団体GSMAが立ち上げたプロジェクトであり、キャリア共通のネットワークAPIの商用化に取り組んでいます。

NTT DOCOMOについて

NTT DOCOMOは、9,100万人以上の加入者を擁する日本の大手携帯電話事業者であり、3G、4G、5Gのモバイルネットワーク技術における世界屈指の業者です。DOCOMOはグローバルパートナーとの積極的な協業により、「つなごう。驚きを。幸せを。（Bridging Worlds for Wonder & Happiness）」をスローガンに、モバイルサービスから総合ソリューションへと事業領域を拡大し、卓越した価値の提供を通じて技術と通信の革新を推進し、ひいてはグローバル社会の前向きな変化と進歩を支援することを目指しています。

https://www.docomo.ne.jp/english/

Adunaについて

世界の複数の通信事業者とEricssonの画期的な合弁会社であるAdunaは、世界中の開発者が共通のネットワークAPIを通じてネットワークを最大限に活用できるようにすることで、イノベーションを加速することに専念しています。 Adunaのパートナーには、AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、KDDI、Orange、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、 Verizon、 、Vodafoneなどの企業が名を連ねています。またGoogle Cloud、Infobip、Sinch、Vonageなどの開発企業と協業しています。GSMAと Linux Foundationが推進するCAMARAオープンソースプロジェクトに基づく統合プラットフォームの下、Adunaは世界中の通信事業者のネットワークAPIを組み合わせることで、共創を促進し、ユーザー体験を向上させ、産業の成長を促進する、標準化されたプラットフォームを提供しています。ネットワークAPIとAduna社の詳細については、adunaglobal.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2710073/5741101/Aduna_Logo.jpg

