グッドイヤー、「Efficient Grip Performance SUV（エフィシェントグリップ パフォーマンス エスユーブイ）」がトヨタの新型「RAV4」に純正装着

東京、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 日本グッドイヤー株式会社（代表取締役社長 ラミー・エルサビー、以下グッドイヤー）の「Efficient Grip Performance SUV」が、トヨタの新型「RAV4」に新車装着として採用されました。

「RAV4」は、クロスオーバーの先駆者として市場に登場して以来、世界中の多くのファンから愛され続けています。今回の新型「RAV4」は初代から数えて６代目となり、「Life is an Adventure」をコンセプトに人生という冒険をより楽しいものにして頂きたい想いを込め開発されました。

今回採用されたEfficient Grip Performance SUVは、ラグジュアリーSUV向けの高い快適性と静粛性、さらに高い運動性能を誇るハイパフォーマンスタイヤです。ウエットもドライも、路面を気にせずドライバーの快適な移動をサポートします。

≪ザ・グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー≫

グッドイヤーは世界屈指の大手タイヤメーカーです。従業員数は約6万4000人で、世界19か国、51の生産拠点を展開しています。米国オハイオ州アクロンとルクセンブルグのコルマーベルグの2か所に技術開発センターを有し、技術・性能の両面でタイヤ業界の標準を形づける最先端の製品とサービスを開発しています。グッドイヤーと製品の詳細情報は、https://corporate.goodyear.com/us/en.html をご覧ください。

≪日本グッドイヤー株式会社≫

日本グッドイヤー株式会社は1952年創立。国産および輸入品のグッドイヤーブランドのタイヤを、新車用純正タイヤ市場および補修用タイヤ市場で販売しています。また、グッドイヤーは日本において航空機用タイヤのマーケティングと販売も行っています。日本グッドイヤー株式会社とその商品については、ホームページで詳しい情報がご覧頂けます。

