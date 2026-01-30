グッドイヤー、「EfficientGrip 2 SUV（エフィシェントグリップ ツー エスユーブイ）」がスズキのバッテリーEV「e VITARA（ビターラ）」に純正装着

東京、2026年1月30日 /PRNewswire/ -- 日本グッドイヤー株式会社（代表取締役社長 ラミー・エルサビー、以下グッドイヤー）の「EfficientGrip 2 SUV」が、スズキ初のバッテリーEV「e VITARA」に新車装着として採用されました。

採用パターン／サイズ：EfficientGrip 2 SUV 225/55R18 98V

「e VITARA」は、2023年1月にインドで開催されたAuto Expo、同年10月に日本で開催されたJAPAN MOBILITY SHOWで公開されたコンセプトモデル「eVX」をベースとした量産モデルで、スズキのBEV世界戦略車の第一弾です。また、スズキの強みである四輪駆動の技術を駆使して開発された電動4WDです。

ラミー・エルサビー：日本グッドイヤー株式会社 代表取締役社長

「スズキ初のEVのタイヤ開発に携われたことを大変誇りに思います。これは、グッドイヤーの 'ready for EV' 戦略に完全に合致します。」

EfficientGrip 2 SUVは柔軟なトレッドパターンを採用し、荒れた路面からのダメージの発生を抑制することで優れた耐久性を実現するとともに、ドライおよびウエットでの高いグリップ力も発揮します。

なお、グッドイヤーのタイヤは、日本を含むインド国外向け仕様車に採用されています。

≪ザ・グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー≫

グッドイヤーは世界屈指の大手タイヤメーカーです。従業員数は約6万4000人で、世界19か国、51の生産拠点を展開しています。米国オハイオ州アクロンとルクセンブルグのコルマーベルグの2か所に技術開発センターを有し、技術・性能の両面でタイヤ業界の標準を形づける最先端の製品とサービスを開発しています。グッドイヤーと製品の詳細情報は、https://corporate.goodyear.com/us/en.html をご覧ください。

≪日本グッドイヤー株式会社≫

日本グッドイヤー株式会社は1952年創立。国産および輸入品のグッドイヤーブランドのタイヤを、新車用純正タイヤ市場および補修用タイヤ市場で販売しています。また、グッドイヤーは日本において航空機用タイヤのマーケティングと販売も行っています。日本グッドイヤー株式会社とその商品については、ホームページで詳しい情報がご覧頂けます。

日本グッドイヤー株式会社ホームページhttps://www.goodyear.co.jp/

