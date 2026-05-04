EirGenix、CPHIジャパン（CPHI Japan）に出展、市場動向を捉え日本での戦略的基盤を強化

東京、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 世界のバイオ医薬品業界が急速に再編される中、政策の進展とサプライチェーンの変革という2つの大きな潮流が、日本の市場環境を塗り替えています。一方では、厚生労働省（MHLW）と医薬品医療機器総合機構（PMDA）が、バイオシミラー開発を加速させるための強固な規制枠組みを構築しています。他方では、地政学的リスクと経済政策の転換により、国内生産能力とサプライチェーンの強靭性がより重視されるようになっています。こうした動向はCPHIジャパン2026（CPHI Japan 2026）で顕著に表れており、EirGenix（6589.TW、EirGenix）は、日本市場での長期的な地位を固めるため、積極的にプレゼンスを拡大しています。

政策・市場の変化に対応し、EirGenixが日本戦略を深化

CPHI Japan: In an era of localization, Japan continues to seek trusted global partners to strengthen pharmaceutical supply chain resilience. (Source: TOKYO BIG SIGHT) (PRNewsfoto/EirGenix)

政策面では、PMDAによる明確な審査制度の確立を通じて、日本は早くも2009年にバイオシミラーの基盤を整えました。この基盤を踏まえ、厚生労働省は、高齢化に伴い高まる医療制度への圧力を緩和し、医薬品へのアクセスと全体的な供給効率を向上させるため、バイオシミラーの普及を引き続き推進してきました。

サプライチェーン面では、地政学的緊張の高まりと重要医薬品の調達における脆弱性を受け、中央集約型製造から、より地域分散型のマルチポイントモデルへの移行が進んでいます。日本は、国内製造を強化し、サプライチェーンの強靭性を高め、必要不可欠な医薬品への安定的なアクセスを確保するため、重点的な産業政策と投資インセンティブで対応しています。このような環境の中で、CDMO（医薬品開発製造受託機関）サービスは、従来のアウトソーシングの枠を超えて進化しています。CDMOサービスは現在、供給の安定性の確保、商業化の加速、スケールアップの実現において極めて重要な役割を果たしており、現地に根ざした連携と国際的な専門知見の組み合わせが、日本のバイオ医薬品分野で主流のアプローチとなっています。

多くの海外バイオテック企業にとって、日本はもはや単なる最終市場ではなく、ライセンス契約、CDMOパートナーシップ、地域サプライチェーン統合のための戦略的ハブとなっています。EirGenixのシニアバイスプレジデント兼最高事業責任者であるPortia Lin博士は、次のように述べています。「日本は世界トップ3に入る医薬品市場です。日本は、製品ライセンス、CDMOサービス、地域サプライチェーン開発の各分野で大きな可能性を秘めています。既存の顧客関係を維持しながら、当社は、日本での長期的な競争力を強化するため、戦略的連携を深め、ライセンス供与、商業提携、さらには現地製造の機会の模索に取り組んでいます。」

商業・製造の両面で前進――サプライチェーンの安定性が重要な差別化要因に

実際、EirGenixは、CDMOサービスと自社のバイオシミラーパイプライン開発を統合する二本柱の戦略を推進しています。一方の軸では、同社は生物製剤CDMOサービスを拡充し続け、初期開発から商業規模生産まで顧客を支援しています。もう一方の軸では、バイオシミラー候補品と市場参入計画を進め、R&Dと製造が相互に補強し合う成長エンジンを生み出しています。

特に日本では、EirGenixは、規制に関する深い専門知見、商業化能力、確立された販売網を持つ現地企業とのパートナーシップを構築しています。これらの連携は、製造販売承認（MA）保有者としての責任、規制当局対応、市場プロモーションを対象とし、現地での実行を加速させます。

中長期的には、同社はパートナーシップの規模と市場需要に基づき、技術移転やバックアップ生産能力の手配など、より踏み込んだ製造面での連携を検討する予定です。このアプローチは、生産リスクを軽減し、供給の強靭性を高めるだけでなく、「持続可能な供給」、「リスク管理型」、「市場対応型」のモデルに対する日本の期待にも直接応えるものです。潜在的なパートナーにとって、安定性、長期的なコミットメント、地域でのバックアップ能力は、提携先を選定する際の決定的要因になりつつあります。

エンドツーエンドの統合専門性を活用し、日本で多様な連携機会を切り開く

今年のCPHIジャパン（CPHI Japan）で、EirGenixは、実証済みの長期的可能性と明確な差別化を備えた戦略的パートナーとして自社を位置づけています。同社は、細胞株開発、プロセス最適化、GMP準拠の商業生産にわたる包括的なCMC（化学、製造および品質管理）能力を提供しており、そのすべてをシームレスなワンストッププラットフォームを通じて提供しています。こうした幅広い経験により、同社は顧客の技術リスク低減、開発期間短縮、臨床・商業面での成功率向上を支援しています。

Lin博士は、EirGenixが日本の顧客との長年にわたる連携から得た、現地のコミュニケーションスタイル、意思決定のテンポ、市場の嗜好に対する深い理解を含む、現場に根ざした貴重な知見をもたらしていると強調しています。ライセンス供与、CDMOサービス、将来を見据えた地域戦略を組み合わせることで、同社は台湾・日本間の産業パートナーシップに、より大きな柔軟性と新たな機会をもたらしています。

政策的支援と継続的なサプライチェーン再編を背景に、日本のバイオ医薬品市場は、現地に根ざした専門化と多面的な連携へと着実に向かっています。CPHIジャパン（CPHI Japan）への参加は、企業を現在の市場動向と結びつけるだけでなく、将来のより幅広いパートナーシップの可能性への扉を開きます。

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