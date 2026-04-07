Extell Development Companyが新たな役員人事を発表

Andrew Chungを社長兼共同CEOに、Kevin D. Kimを執行副社長に任命

ニューヨーク, 2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 米国を代表する不動産開発会社の一つであるExtell Development Companyは本日、役員人事2件を発表しました。Andrew Chungは社長兼共同CEOに就任し、Extellの創業者で会長兼CEOを務めるGary Barnettとともに経営に当たります。Kevin D. Kimは、アジア担当の政府渉外・資金調達担当執行副社長に任命されました。

Extell Development Companyの創業者で会長兼CEOを務めるGary Barnettは、次のように述べています。「AndrewとKevinは、Extellにとって重要な転換点にある今、卓越したリーダーシップをもたらしてくれます。Andrewの開発および機関投資における経験と、Kevinの資金調達、政府対応、規制対応、地域社会との関わりに関する専門性は、当社が成長を続け、ますます複雑な事業機会に取り組む上で極めて重要です。」

Andrew Chung Kevin D. Kim

Chungは、2015年に設立されたInovo Property Groupの創業者です。それ以前はThe Carlyle Groupではパートナーを務めるとともに、U.S. Real Estate Fundのシニアメンバーとして10年にわたりニューヨークオフィスを率いました。Chungは、大規模開発から複雑な資本構成に至るまで、幅広い経験を有しています。この役職において、ChungはBarnettと緊密に連携し、Extellの開発パイプラインと戦略的成長を統括します。また、NYU Schack Institute Advisory Boardの諮問委員を務め、 The New York Observer's "Power 100"に6年連続で選出されています。

Kimは、民間部門と公共部門の双方で上級管理職を歴任してきました。以前はIPG Partners 2.0のパートナーとして資金調達と政府渉外を統括し、Davis Polk & Wardwellでは企業不動産弁護士としてキャリアをスタートさせました。また、市、州、連邦政府の各レベルで要職を歴任し、直近ではNYC Small Business Servicesのコミッショナーとして、ニューヨーク市最大の中小企業向け官民連携融資プログラムを立ち上げました。さらに、New York State Liquor Authorityのコミッショナー、The City University of New York（CUNY）の理事を務め、現在は連邦議会任命のNational Asian Pacific American Museum Commissionの委員を務めています。

KimはEllis Island Medal of Honorの受章者であり、City & Stateの年次パワーリストにも選出されています。さらに、Stanford UniversityとColumbia Law Schoolで学位を取得し、Columbia Law Reviewのメンバーも務めました。

Extell Development

は、Gary Barnettが創業した、ニューヨークをはじめとする主要市場で高級住宅、商業施設、複合用途不動産を手がける全米有数のデベロッパーです。主なプロジェクトには、Central Park Tower、One57、One Manhattan Square、Brooklyn Point、Four Seasons Resort and Residences Vail、ならびにユタ州パークシティのGrand Hyatt Deer Valleyがあります。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2950342/Andrew_Chung_headshot.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2950340/Kevin_Kim_Headshot_2022.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2947039/5901770/Extell_Logo.jpg

SOURCE Extell Development Company