FibocomのLTE Cat.1 bisモジュールがKDDI認証を取得、日本におけるIoTデバイスの開発と導入を加速

,深セン、中国、2026年7月29日 /PRNewswire/ -- FibocomのLTE Cat.1 bis無線通信モジュール「MG661-JP」が、日本の大手通信事業者であるKDDIから認証を取得しました。この認証により、お客様は日本市場向けIoTデバイスを開発する際のネットワーク適応や検証作業を軽減でき、製品の市場投入および導入を加速させることができます。

UNISOCプラットフォームを基盤とするMG661-JPは、日本国内のIoTアプリケーション向けに設計されています。日本市場で求められる4Gネットワーク機能に対応しており、Windows、Android、Linuxを含む主要なオペレーティングシステムと互換性があります。KDDIの認証取得は、本モジュールが関連するネットワーク相互運用性検証を完了したことを意味し、初期段階におけるネットワーク適応の不確実性を低減するとともに、その後のテスト、製品統合、プロジェクト開発をサポートします。

Fibocom MG661-JPモジュールが日本のキャリアKDDIの認証を取得

資産のデジタル化やスマート端末の普及が進む中、中・低速度データのIoTアプリケーションでは、安定したセルラー接続とデータ伝送が不可欠である一方、コンパクトなデバイス設計とコスト効率も求められています。MG661-JPは、下り最大10.3Mbps、上り最大5.1MbpsのLTE FDD通信速度に対応しており、ステータスレポート、位置情報更新、遠隔操作、決済データの送受信といった典型的な通信ニーズを満たします。17.7mm × 15.8mm × 2.4mmの小型LGAパッケージを採用した本モジュールは、スペース制限のあるIoT端末に最適で、お客様が通信性能、製品サイズ、コスト要件のバランスを取るのに役立ちます。

Cat.1 bis通信に対応したMG661-JPは、アセットトラッキング、セキュリティ監視、車載端末、モバイル決済、シェアリングエコノミー、産業用IoTなど、多岐にわたる分野で広く活用できます。セルラー通信に加え、Wi-Fiスキャン、DFOTA、HTTP/HTTPS、MQTT、SSL/TLS、IPv6をサポートしており、デバイスのネットワーク接続、リモートアップグレード、安全なデータ伝送、クラウドプラットフォーム接続などの主要な要件を網羅しています。これらの機能により、端末メーカーは通信適合に関する基礎作業を軽減し、製品開発を加速することができます。

UNISOCの担当者は、今回の認証取得について、セルラープラットフォーム、モジュール開発、通信事業者認証、地域でのアプリケーション展開において、UNISOCとFibocomの間に強力な協業体制があることを証明するものだと述べました。UNISOCは、Fibocomをはじめとするエコシステムパートナーと引き続き連携し、グローバルなIoT市場に向けて、高度に統合された低消費電力かつコスト効率に優れたセルラー通信プラットフォームを提供してまいります。

今後もFibocomは、グローバルな研究開発、製品、デリバリーリソースを活用してローカライズされた製品・サービス機能を強化し、お客様に迅速なサポートを提供するとともに、グローバルIoT市場における製品検証と大規模導入の加速を支援してまいります。

SOURCE Fibocom Wireless Inc.