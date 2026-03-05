GAC、Quark E-DriveのDAkkS認定ASIL D機能安全およびサイバーセキュリティ認証で世界初を達成

広州、中国、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 最近、GACが独自開発したQuark E-Driveパワードメイン制御システムは、ドイツの国家認定機関DAkkSの認定を受け、深く統合したASIL D機能安全と情報セキュリティの世界初のデュアル認証を達成しました。この認証は、世界的に認められた認証機関であるSGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. （SGS）によって評価および発行されました。

ISO 26262は、国際的に認知された自動車機能安全の中核規格です。この枠組みの中で、ASIL Dは自動車の安全整合性レベル（ASIL）の最高レベルを表し、安全に関わる致命的な故障に対してゼロに近い許容度を要求します。DAkkSが認定するASIL D認証の取得は、当該製品が自動車の安全性に関する世界最高水準の基準を満たしていることを意味します。

認証されたQuark E-Driveパワードメイン制御システムは、2025年2月から量産採用されており、現在はGACのブランドであるHYPTECおよびAIONの複数モデルに導入されています。単一のメイン制御チップを用いた深い統合に基づく業界初の電気駆動パワードメイン・システムとして、このソリューションはチップ数を大幅に削減し、チップレベルの故障に関連するリスクを最小限に抑え、モーター・コントローラーの効率を最大99.9%まで向上させます。この認証は、GACがISO 26262:2018機能安全およびISO/SAE 21434:2021情報セキュリティ規格に厳格に準拠し、システムの製品開発ライフサイクル全体を完了したことを証明するものです。

プロジェクトを通じて、GAC Technology Research CenterはSGSの専門家と緊密に協力し、工学的な実現可能性と最適なユーザー・エクスペリエンスを確保しながら、すべての開発段階において安全設計を強化しました。

SGS Chinaの副社長であるZhao Hui氏は次のようにコメントしています。「今回の認証取得の成功は、GACの強力なチームと強固な開発システムを浮き彫りにするものです。私たちはQuark E-Driveの安全性をサポートできることを嬉しく思っており、今後のさらなる協力に期待しています。」

このマイルストーンは、電気駆動（e-drive）の安全性におけるGACの大きな躍進を示すものであり、インテリジェント電気自動車業界に新たな世界的ベンチマークを打ち立てました。

SOURCE GAC