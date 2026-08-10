GearUPとEscape from Tarkovが提携し、新シーズンに向けたオンラインゲーム体験を向上させる

シンガポール、2026年8月10日 /PRNewswire/ -- グローバルなゲームネットワーク最適化プラットフォームであるGearUPと、高い評価を得ているマルチプレイヤー・タクティカルシューターEscape from Tarkovは8月4日、ゲームが新シーズンを迎えるにあたり、プレイヤーがよりスムーズで信頼性の高いオンライン体験を楽しめるよう支援するための提携を発表しました。

世界各地からプレイヤーが接続する中、オンラインゲームプレイの安定性と応答性を維持することがますます重要になっています。この提携を通じて、GearUPは接続の安定性を向上させ、遅延を低減し、パケットロスを最小限に抑えるよう設計されたネットワーク最適化技術を提供し、Escape from Tarkovのプレイヤーがより高速で安定した接続を実現し、よりスムーズで没入感のあるゲームプレイを楽しめるよう支援します。

この提携は、世界中のプレイヤーのオンラインゲーム体験を向上させるという両者共通の姿勢を示しています。マルチプレイヤーゲームが地域やプラットフォームを問わず広がり続ける中、信頼性の高い接続環境は、魅力的で競技性の高いゲームプレイを実現する上で重要な要素となっています。Escape from Tarkovの緊張感あふれるゲームプレイ体験とGearUPのインテリジェントなルーティング技術を組み合わせることで、この提携は、世界中のゲームコミュニティに向けて、よりスムーズな接続環境の実現を支援することを目指しています。

GearUPチームは、次のように述べています。「オンラインゲーム体験の質は、ゲームプレイだけで決まるものではありません。安定した接続が不可欠です。Escape from Tarkovとの提携により、このゲームにとって重要な時期にプレイヤーを支援すると同時に、世界中でより高速でスムーズかつ利用しやすいオンラインゲーム体験を実現するという私たちの使命を引き続き果たすことができます。」

GearUPは、高度なネットワーク最適化技術を通じて、PC、モバイル端末、ゲーム機、対応ルーター向けに数千タイトルのゲームをサポートしています。このプラットフォームはネットワーク経路を継続的に最適化し、プレイヤーが変化するインターネット環境に対応しながら、より安定したオンライン体験を楽しめるよう支援します。

この提携を記念して、GearUPは2026年8月4日から8月11日まで（UTC）、Escape from Tarkov向けのネットワーク高速化サービスを無料で提供します。この期間中、プレイヤーは有効なメンバーシップがなくても、GearUPの同ゲーム向け最適化サービスを利用できます。プレイヤーは専用のEscape from Tarkovネットワーク最適化サービスの詳細を確認できるほか、新シーズンを通じて接続性の向上を体感できます。

GearUPについて

GearUPは、インテリジェントなルーティング技術を通じてオンラインゲーム体験の向上に注力する、グローバルなゲームネットワーク最適化プラットフォームです。GearUPは複数のプラットフォームで数千タイトルのゲームに対応し、世界中のプレイヤーがより高速で安定した接続を実現し、よりスムーズなゲームプレイを楽しめるよう支援しています。

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SOURCE GearUP