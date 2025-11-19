GMI Cloud、台湾で次世代 AI Factory を始動

NVIDIA GPU 7,000 基を搭載した大型スーパーコンピュータ**

台北、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- GMI Cloud は NVIDIA と連携し、総額 5 億ドルを投じて台湾に新たな「AI Factory」を建設することを発表します。NVIDIA が推進するグローバル AI Factory 戦略の中でも重要拠点となる位置付けで、アジアにおける次世代 AI インフラを支える基盤として運用が開始されます。

本施設は、企業が大規模 AI モデルを高速かつ効率的に学習・推論できる環境を提供し、米国の先端技術を活かしながらも各国がデータと計算リソースの主権を確保できる新しいモデルと位置づけられています。

AI Factory の中核となるスーパーコンピュータは、7,000 基の NVIDIA GPU と 96 の高密度ラックで構成され、約 200 万トークン／秒という高い処理性能を実現します。大規模推論、ファインチューニング、マルチモーダル処理といった幅広いワークロードをカバーします。

また、複数のパートナー企業が同 AI Factory を活用したユースケースを発表しています。

GMI Cloud は、今回の AI Factory がアジアにおける AI 活用を「実験段階」から「本格実装」へ押し上げる転換点になるとコメントしています。

