HMS Vision Inc.とWenzhou Medical University、ビジョン・チャイナ2026期間中にシミュレーション研修センターの拡張を発表

中国・天津, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- HMS Vision Inc. は今週、ビジョン・チャイナ2026（Vision China 2026）において、Wenzhou Medical University（WMU）のEye Hospital of Wenzhou Medical Universityでの HelpMeSee シミュレーション方式の眼手術研修プログラムの拡大を発表しました。2018年の協力開始以来、このプログラムは大きく成長しており、今回の拡張により WMU は HelpMeSee 白内障手術VRシミュレーション方式研修システムの世界最大の運営者となりました。拡張されたセンターには、受賞歴のある HelpMeSee 眼手術シミュレーター6台が設置され、手動小切開白内障手術（MSICS）と超音波乳化吸引術（Phaco）の研修能力が向上し、中国およびアジア太平洋地域全体の白内障手術教育が進展します。

HMS Vision Inc. の支援により、白内障専門医は Wenzhou Medical University の Eye Hospital of Wenzhou Medical University で HelpMeSee 眼手術シミュレーターを使用した、インストラクター主導のシミュレーション方式の白内障手術研修に参加しています。現在、同病院はシミュレーター6台を擁する世界最大の HelpMeSee 研修センターです。

この拡張は、HMS Vision Inc. とその完全子会社である Beijing HMS Vision Technical Consulting Co., Ltd. を通じて、WMU との連携を強化するものです。それにより、地域の臨床および学術の専門知識と、標準化されたインストラクター主導の能力基準ベースのカリキュラムとが組み合わされます。このパートナーシップにより、研修生は国際的なベストプラクティスに沿った一貫性のある質の高い教育を受けることができ、また、中国では推定1,700万～2,000万人が白内障による視力障害を抱えているため¹、手術の滞留（バックログ）に対処することが可能となります。

高度な触覚（ハプティック）バーチャルリアリティ技術を搭載した HelpMeSee シミュレーション方式研修プログラムは、臨場感あふれる触覚体験を提供し、研修生が MSICS や Phaco などの白内障手術の各ステップを、患者に危険を及ぼすことなく安全に練習できるようにします。

Wenzhou Medical University の眼科手術技能研修センター長の Xu Xu 教授は、次のように述べています。「今回の拡張は、本学における外科手術研修能力の大きな進歩を意味します。」

Wenzhou Medical University のEye Hospital of Wenzhou Medical University 教学部主任の Yuan Yimin 准教授は、次のように付け加えました。「最先端の HelpMeSee 眼手術シミュレーター6台へのアクセスを拡大することで、私たちはより多くの研修生が、高頻度のシミュレーション方式研修を通じて技術を磨くことを可能にし、最終的には患者の治療成果を改善し、中国および世界における白内障治療の需要の高まりに対応してまいります。」

WMU の研修センターは、大規模なインストラクター主導の白内障研修プログラムを支援するために拡張されています。研修生は短時間のうちに数百件もの模擬手術を行います。この高反復アプローチは、実際の手術研修への準備態勢を強化し、自信を付け、研修時間を短縮し、客観的なデータ主導の評価によって従来の研修モデルを補完します。

白内障による失明と視覚障害が世界中で増加し続けているため、拡張可能で質の高い研修ソリューションが緊急に必要とされています。拡張された WMU の施設は、高度に熟練した白内障外科医を育成するための地域拠点として機能しています。

今回のマイルストーンは、白内障手術研修へのアクセスをアジア全土および世界各地に拡大するという、より広範な使命を支援するものです。リスクのない環境で外科医に高度な技術スキルを身につけさせることにより、このプログラムは予防可能な失明を減らし、視力回復医療へのアクセスを改善することに貢献しています。

この提携を通じて、HMS Vision Inc. と Wenzhou Medical University は、技術革新、教育、そして世界の健康への影響に対するコミットメントを再確認し、Wenzhou Medical University を世界の眼科手術における卓越した研修センターとして位置付けています。

出典：

1Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019), Vision Loss Expert Group, published inThe Lancet Global Health.

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HMS Vision Inc. について

HMS Vision Inc. は、米国を拠点とする組織であり、現地法人である Beijing HMS Vision Technical Consulting Co., Ltd. を通じて、中国における HelpMeSee シミュレーション方式眼手術研修プログラムの独占ライセンサーです。技術展開、戦略的パートナーシップ、および一流の医療機関、大学、医療システムとの協力を通じて、HMS Vision は質の高い白内障治療へのアクセスを向上させ、最新の手術研修と拡張可能なソリューションをサポートし、患者の治療成果を改善します。

Wenzhou Medical University の Eye Hospital of Wenzhou Medical University、Sun Yat-sen University の Zhongshan Ophthalmic Center、および He Eye Specialist Hospital との提携により、HMS Vision は眼科分野のイノベーションを支援し、中国全土で予防可能な失明を減らすお手伝いをしています。Beijing HMS Vision Technical Consulting Co., Ltd. は、HelpMeSee シミュレーション方式眼手術プログラムを全国の医療機関に展開し、手術技術の熟練度を強化し、ベストプラクティスを標準化し、安全で費用対効果の高い白内障手術へのアクセスを拡大しています。

Wenzhou Medical University（WMU）

について Wenzhou Medical University（WMU）は、中国・浙江省の沿岸都市温州に位置する、医学教育と研究を専門とする名門校です。1912年に設立され、全国的に高い評価を受ける浙江省の重要大学に成長しました。

WMU は臨床医学に秀でており、その視光・検眼プログラムは中国でもトップクラスにランクされています。また、薬学、看護学、生物医学工学の分野でも優れたプログラムを誇っています。2万人を超えるフルタイムの学生が在籍し、80か国以上からの留学生も増えています。

同大学は、特に眼科学の分野での研究成果で有名であり、付属の Eye Hospital は国内有数のセンターとなっています。WMU は世界中の大学や研究機関と積極的な協力関係を維持しており、臨床医学や検眼学における英語による学位プログラムを提供しています。

近代的なキャンパス、実践的な臨床研修を提供する関連病院、そしてイノベーションへの取り組みを持つ WMU は、将来のヘルスケア専門家や研究者を世界的に育成するための重要な拠点としての役割を果たしています。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2990191/HMS_Vision_cataract_specialists.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2990190/HMS_Vision_Logo.jpg

SOURCE HMS Vision Inc.