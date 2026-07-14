スポーツを通じてつながる：Hyatt Regency Danang Resort and Spaで楽しむアクティブな家族旅行

ベトナム・ダナン、2026年7月14日 /PRNewswire/ -- Hyatt Regency Danang Resort and SpaはThe Courtsと新たな9ホール・ミニゴルフコースの開設を発表し、多彩なレクリエーション施設をさらに拡充しました。サッカー、バスケットボール、スカッシュ、インドアゴルフ、ビーチスポーツ、子ども向けプログラム、ウェルネス体験などの既存施設やアクティビティを補完するこれらの新施設は、あらゆる年齢層と関心に応じた、体を動かして楽しめる充実した休暇体験をゲストに提供します。

アクティブに過ごすための新たな滞在先

The Courts (PRNewsfoto/Hyatt Regency Danang Resort and Spa) 9-Hole Mini Golf (PRNewsfoto/Hyatt Regency Danang Resort and Spa) Hyatt Regency Danang Resort and Spa (PRNewsfoto/Hyatt Regency Danang Resort and Spa)

リゾートの新たな注目施設の一つが、ダナン有数のスポーツコミュニティであるTag_Fitnessとの提携により開発されたThe Courtsです。The Courtsには、現代的な設備を備えたピックルボール、パデル、テニスの各コートが設けられており、ゲストがプレーし、学び、広がりを見せるラケットスポーツ文化に触れられる活気あふれる空間となっています。

初心者にも経験豊富なプレーヤーにも適したこの施設では、気軽な対戦、指導を受ける機会、スポーツを通じた交流を促すコミュニティ主導のイベントを提供しています。お子様も、ジュニア用サッカーコート、バスケットボールエリア、子ども向けウォールクライミングエリアなどの専用施設で体を動かし、楽しみながら自信と運動協調性を養うことができます。

あらゆる世代が楽しめる遊び心あふれる競い合い

気軽な競い合いを楽しみたいご家族は、緑豊かな熱帯の景観に囲まれたリゾートの9ホール・ミニゴルフコースで、楽しいひとときを過ごせます。あらゆる年齢層が楽しめるよう設計されており、親、子ども、祖父母の誰もが、楽しく気軽に取り組めるチャレンジを通じて、充実した時間を共に過ごせます。海辺に位置することで、屋外レクリエーションの選択肢もさらに広がります。ゲストは、ダナンの海岸線の自然美を満喫しながら、ビーチゲームやカヤックをはじめとする海辺のアクティビティを楽しめます。

屋内のThe Sports Loungeでは、高性能な3Dゴルフシミュレーターを使用して、天候に左右されずスイングを練習したり、世界的に有名なゴルフコースでのプレーを体験したりして、一年を通じて楽しめます。本格的なスカッシュコートも、アクティブなレクリエーションを好むゲストにとって魅力的な選択肢の一つです。

スポーツを超えて：発見、創造性、ウェルネス

家族で楽しめる体験は、スポーツにとどまりません。Camp Hyattでは、子どもたちが体験型の活動を通じて学び、遊び、探求できる、魅力的な教育・創作プログラムを提供しています。近くにあるThe Little Farmでは、子どもたちが自然と触れ合い、人懐っこい動物たちと交流し、環境意識の大切さに気づくことのできるユニークな機会を提供しています。

また、あらゆる世代向けに設計された活気あふれるエンターテインメントスペースThe Arenaでは、笑いと交流を促すインタラクティブなゲームや家族向けのチャレンジを通じて、家族で充実した時間を過ごせます。

くつろぎと心身のバランスを求めるゲストには、地域に根ざしたウェルネスの伝統から着想を得たVIE Spaが、静かにくつろげる癒やしの空間を提供します。スポーツや冒険に満ちた一日を過ごした後は、心身を癒やし、活力を取り戻すためのトリートメントでゆっくりとくつろげます。

より環境に配慮した海辺での滞在

Hyatt Regency Danangでは、心のこもったおもてなしと環境への責任を両立させています。継続的なサステナビリティへの取り組みの一環として、リゾートでは、すべてのレジデンスとヴィラに浄水システムを設置し、使い捨てプラスチックボトルの使用を廃止しています。さらに、生分解性包装材の使用、環境に配慮した飲食の選択肢の提供、リゾート全体での省エネルギー施策の導入など、より幅広い取り組みも進めています。こうした取り組みにより、ゲストは、より持続可能な未来に貢献しながら、アクティブで思い出に残る家族旅行を楽しめます。このリゾートは単なる宿泊施設ではなく、家族が海辺で体を動かし、遊び、発見し、いつまでも心に残る思い出をつくる場所です。詳細については、www.hyattregencydanang.comをご覧ください。

SOURCE Hyatt Regency Danang Resort and Spa