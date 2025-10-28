途鸽科技が日本IT WeeK秋展に登場、vSIM/eSIM技術革新でグローバル接続を実現

千葉（日本） 、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 2025年10月22日から24日にかけて、アジアのテクノロジーイベント「2025年日本IT WeeK 秋展」が千葉・幕張メッセで盛大に開催された。グローバルクラウド通信サービスプラットフォーム「途鸽科技TGT Technology」は再び出展に招かれ、日本のIoT（モノのインターネット）と越境ビジネス旅行シーンに向けたvSIM/eSIMの革新的な製品・ソリューション、およびグローバルデータ通信サービスを重点的に展示。「接続即サービス（CaaS）」という革新的なモデルにより、会場の多くの日本企業や業界パートナーから深い関心と商談を集めた。

革新的な技術で競争優位性を構築する途鸽科技TGT TechnologyのvSIM/eSIMシリーズ製品は、展示会の焦点となった。

vSIMが通信の進化をリードし、グローバルな接続体験を再構築

途鸽科技TGT TechnologyのvSIM（仮想SIM）技術は、従来の物理SIMカードをソフトウェアで代替し、デバイスのネットワーク接続を柔軟かつ便利に実現。通信進化の重要な方向性を示している。展示会場では、携帯型MiFi、CPE、通信モジュール、産業用ゲートウェイ、車載デバイスなど、多様な形態のvSIM製品を展示。これらの製品は欧米や日本など複数の国で認証を取得し、世界50以上の国と地域に販売されている。途鸽科技のvSIM製品は、ソフトウェア定義接続により物理SIMカードの挿入を不要とし、「グローバルカバレッジ、プラグアンドプレイ、高コストパフォーマンス、インテリジェントな運用保守」を特徴とするワンストップ通信サービスを提供します。

eSIMの普及を加速、世界旅行をよりシンプルに

グローバルeSIM（埋め込み型SIMカード）分野のリーディングカンパニーとして、途鸽科技TGT Technologyは革新的なeSIM製品により、世界の接続方法を再定義しています。頻繁に出張する日本のビジネスユーザーにとって、途鸽トラベルeSIMは「QRコード読み取りで即時接続」という極限まで簡素化された操作で、国際ローミングの高額料金、ネットワーク不安定、煩雑な手続きといった核心的な課題を解決し、国境を越えた通信を現地同様の快適さと安心感で実現します。

グローバルデータ通信サービスで顧客のコスト削減と効率化を支援

途鸽科技TGT Technologyのグローバルデータ通信サービスは、同社のクラウド通信プラットフォームを基盤とし、日本の主要通信事業者を含む世界300社以上の優良通信事業者のリソースを統合。企業とユーザーにグローバルデータ通信のサブスクリプションサービスと高度に柔軟なプランカスタマイズオプションを提供しています。本サービスは業界に先駆けてデータプール共有モデルを実現し、顧客の越境データ通信コスト削減を効果的に支援します。

将来に向けて、途鸽科技TGT Technologyは日本市場に注力し、継続的なローカライズイノベーションを通じて、日本の顧客に安全で信頼性の高いクラウド通信サービスを提供し、グローバルデジタル経済時代における接続優位性とビジネス成功の実現を支援してまいります。

詳細情報はこちらをご覧ください：https://jq.tugegroup.com

業務提携に関するお問い合わせはメールにてお願いいたします：[email protected]

SOURCE TGT Technology