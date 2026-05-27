JCAB、Loft DynamicsのVR飛行訓練装置に日本初のFTDレベル7資格を付与

航空局（JCAB）は、FAAおよびEASAと並ぶ3番目の航空当局としてLoft DynamicsのVR飛行訓練技術を認定し、日本における高忠実度シミュレーター訓練へのアクセスを拡大しました。

中日本航空は、Loft DynamicsのFTDレベル7認定VRヘリコプター訓練をパイロットプログラムに組み込んだ日本初の運航会社となり、これはLoft Dynamicsにとってアジア太平洋地域における初のシミュレーター設置となります。

チューリッヒおよび名古屋（日本）, 2026年5月27日 /PRNewswire/ -- 認定済みVR飛行訓練技術のプロバイダーであるLoft Dynamicsは、航空局（JCAB）が同社のVR（仮想現実）ヘリコプターシミュレーターを認定したと発表しました。これは、日本におけるVR飛行訓練装置として初のFTDレベル7の資格付与となります。JCABは、FAAおよびEASAに並び、Loft DynamicsのVR技術を認定した3番目の航空当局となりました。名古屋の中日本航空本社に設置されたこのシミュレーターは、Loft Dynamicsにとってアジア太平洋地域における初のシミュレーター設置でもあります。

JCABによる今回の認定は、日本におけるヘリコプター訓練能力にとって重要な前進です。日本では、認定された高忠実度のシミュレーター訓練へのアクセスが歴史的に制限されており、多くの複雑な訓練シナリオが実機そのもので実施され続けてきました。レベル7に認定されたこの装置により、運航会社はより一貫性のある安全重視の訓練を提供できるようになると同時に、飛行中に実施することが困難、非効率、または非現実的な手順における実機への依存を減らすことができます。

日本はアジア最大級のヘリコプター市場の一つであり、運航会社は、山岳地帯、密集した都市環境、および変化する気象条件下での災害対応、緊急医療搬送、空中インフラ点検などのミッションクリティカルな業務を支えています。レベル7認定シミュレーターが稼動したことで、中日本航空のパイロットは、エンジン故障やオートローテーション着陸からテールローター故障や油圧システムの不具合に至るまで、管理された環境で緊急手順をリハーサルしながら、自身が飛行する複雑なミッションに向けた訓練をより頻繁かつ一貫して行うことができます。

Loft Dynamicsの実物大VRコックピットとフルモーション・プラットフォームにより、パイロットは多様な運用環境における過酷な任務の訓練を繰り返し行うことができます。このVRシミュレーターにはテクニカル・クルー・メンバー・ステーションも含まれており、パイロットとミッションスペシャリストの間で、スリングロードを含む運用のための連携訓練を行うことができます。

中日本航空の社長であるShigeharu Matsuoka氏は、次のように述べています。「最高水準の航空安全を維持し、重大インシデントゼロを達成することは当社の中核的な目標であり、Loft Dynamicsはこれらの目標推進を支えてくれる信頼できるパートナーです。日本初となるFTDレベル7 VRシミュレーターの導入は重要なマイルストーンであり、当社のパイロットに対し、安全で管理された環境の中で、複雑で高度な判断を要するシナリオや、稀な機器故障に備えた訓練を行う能力を提供するものです。没入型の訓練を繰り返し可能にすることで、この技術はパイロットの即応性を強化し、幅広い運用における安全性を高めます。また、現在最前線にいるパイロットのスキルを磨き、より広くは、日本における次世代の航空人材の育成を加速させることにもつながるでしょう。」

Loft DynamicsのCEOであるSebastien Borel氏は、次のように述べています。「これは、運航会社、規制当局、および現地のパートナーがパイロット訓練の発展のために連携したときに、何が可能になるかを示しています。中日本航空、Inter-Craft、およびJCABと緊密に協力することで、私たちは日本で初めて、認定されたVRヘリコプター訓練を導入することができました。より多くの国がこのアプローチを採用することで、私たちは安全基準を引き上げ、次世代のパイロットが世界中のより多くの場所で、より定期的に訓練を行えるようにしていきます。」

中日本航空とLoft Dynamicsのコラボレーションは、安全性とイノベーションに対する同社の広範な取り組みの一環です。同社は専用のSafety Innovation Hallを運営し、「事故ゼロ」の安全目標を維持しており、パイロットの備えを強化する先進的な訓練技術に投資しています。

このシミュレーターはInter-Craftを通じて納入されました。同社はこの技術を日本市場に導入し、JCABとの調整を行ってその認定をサポートしました。

Loft Dynamicsについて

Loft Dynamics AGはバーチャル・リアリティ（VR）飛行訓練のグローバルリーダーであり、FAAとEASAの両方から認定を受けたVRシミュレーターを持つ最初の企業です。Alaska Airlines、Airbus Helicopters、ロサンゼルス市警察などの信頼も厚く、民間航空会社、eVTOL、多様なヘリコプター運航会社、ならびに学校、OEM、政府、規制当局に及ぶ、航空エコシステム全体にサービスを提供しています。当社の使命は、高品質で没入感のあるパイロット訓練を、これまで以上に利用しやすく、手頃な価格で、拡張性の高いものにすることです。当社は、従来のシミュレーターよりも10倍小型で、費用対効果が大幅に高いフルモーションVRシミュレーターを製造しています。また、自宅用トレーニングキット、世界トップクラスのパイロットによるバーチャル指導、AIを活用したデータ豊富なトレーニングインテリジェンスなど、世界中のシミュレーターを統合する一連の連携ソリューションを提供しています。Loft Dynamicsは、パイロット訓練における世界的なパラダイムシフトをリードし、高度な技術を持つ次世代のパイロットの育成を推進しています。詳しくは、LoftDynamics.comをご覧ください。

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SOURCE Loft Dynamics