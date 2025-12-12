ハーバライフ・ファミリー・ファンデーションとLAギャラクシー、児童養護施設の子どもたちにホリデーシーズンの笑顔を届ける

Herbalife Nutrition Asia Pacific

12 12月, 2025, 09:00 JST

東京、2025年12月12日 /PRNewswire/ — ハーバライフ・ファミリー・ファンデーションHFFLAギャラクシーと連携、児童養護施設神戸実業学院（KJG支援イベントを開催しましたKJGハーバライフ・ファミリー・ファンデーションがグローバル規模展開する支援活動であり、子どもたちに栄養価食事、教育リソース、安全養護的環境提供するカーサ・ハーバライフ・プログラムCasa Herbalife Program参加している非営利組織つです

このイベントにはLAギャラクシー所属選手参加ディフェンダーの山根視来選手、ハーバー・ミラー選手、ミッドフィルダーのイライジャ・ウィンダー選手、そしてフォワードのタッカー・レプリー選手、オフシーズンの時間いてどもたちとの交流イベントに貢献しましたチームは、子どもたちの巧緻性協調性むことを目的とした、楽しくスキルベースのサッカークリニックを実施しました。活気あふれる午後時間じて、選手たちはポジティブな栄養重要性より健康的生活るようどもたちを鼓舞することを目指しました

「素晴らしいどもたちとサッカーのしさを共有できたことは、本当貴重経験でしたLAギャラクシーのディフェンダー、山根選手べました。「今回活動じて、子どもたちがアクティブにごし、自分自身、大きなくきっかけになればしいです。」

試合終了後、選手たちはどもたちにサインりボールとキャップをプレゼントしましたさらにチームはホリデーシーズンにふさわしいギフト交換のための特別用意、温かいひとときをえました

ハーバライフ・オブ・ジャパンでは、子どもたちを鼓舞、力える機会創出することを大切にしていますハーバライフ・オブ・ジャパンゼネラルマネージャーの竹本エリべました。「今回みはなる訪問ではなく、子どもたちにとって前向きなロールモデルを、身体かすことをそしてたちの社会的責任へのみを強化するものです。子どもたちが自信、自らの未来じる気持ちをよりめることをっています、同氏えました

過去20年間、KJGはハーバライフ・ファミリー・ファンデーションからの助成金活用、施設改修、新しい設備導入、そしてどもたちの健全成長福祉支援800人以上どもたちを支援してきました

2025にはハーバライフ・ファミリー・ファンデーションは165非営利組織して総額500ドルの助成金提供60地域20万人どもたちを支援しました

ハーバライフ・ファミリー・ファンデーションおよびその各種プログラムの詳細については、herbalifefamilyfoundation.org をご覧ください。

ハーバライフ・ファミリー・ファンデーションについて
ハーバライフ・ファミリー・ファンデーションHFFハーバライフ創業者マーク・ヒューズ「恵まれないコミュニティを支援するというビジョンに着想501(c)(3)づくグローバルな非営利団体ですHFF、子どもたちの福祉向上直接寄与する変革的プログラムを支援することに尽力しており、特栄養教育重点いて活動していますハーバライフの独立ディストリビューターおよび従業員HFF資金調達活動推進しています1994年以来、HFF世界各地非営利組織して累計6,000ドル以上拠出してきましたまたHFF自然災害影響けた地域社会への支援などグローバルな救援活動にも積極的んでいます

詳しくは、herbalifefamilyfoundation.org をご覧いただき、InstagramおよびFacebook @Herbalifefamilyfoundation をフォローしてください。

Herbalife Ltdについて
HerbalifeNYSE: HLF）は、1980年の創業以来、高品質な栄養製品および独立ディストリビューターに対するビジネス機会を通じて、人々の生活をより良いものへと変革してきた、トップクラスのヘルス＆ウェルネス企業であり、コミュニティであり、プラットフォームです。同社90以上市場において、科学的裏付けのある製品、起業家的代理店じて消費者提供しています。代理店、顧客最高人生るためにより健康的活動的なライフスタイルをれるよう11指導支援するコミュニティを提供します

詳細については、www.Herbalife.com をご覧ください。

LAギャラクシーについて
LAギャラクシーは、メジャーリーグサッカー（MLS）において最も成功を収めているクラブです。カリフォルニア州カーソンのディグ二ティ・ヘルス・スポーツ・パークを本拠地とし、1996年の創設以来、MLSカップを史上最多の6回（2002年、2005年、2011年、2012年、2014年、2024年）、MLSサポーターズシールドを4回（1998年、2002年、2010年、2011年）、ラマー・ハント・U.S.オープンカップを2回（2001年、2005年）、そしてConcacafチャンピオンズカップを1回（2000年）制覇しています。LAギャラクシーのビジネスオペレーション担当プレジデント兼最高執行責任者であるTom Braun氏およびLAギャラクシーのゼネラルマネージャーであるWill Kuntz氏の指揮のもと、ギャラクシーはMLSを代表するトップクラブとして位置づけられており、30シーズンにわたるMLSの歴史の中で、Landon DonovanDavid BeckhamRobbie KeaneSteven GerrardZlatan IbrahimovićJavier HernandezCobi JonesRiqui Puig、そしてMarco Reusといったスター選手がLAを象徴してきました。LAギャラクシーの詳細については、www.lagalaxy.com をご覧ください。

SOURCE Herbalife Nutrition Asia Pacific