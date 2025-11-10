LGイノテックの車載用照明革新技術、2年連続で世界最高を立証

新製品「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」で「CES2026」イノベーション・アワード受賞

シリコン光学部品の使用により幅を71％縮小…顧客のデザイン自由度アップ

多様なテキスト・アニメーション効果を実現…V2Xコミュニケーション機能を高度化

ソウル（韓国）、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- LGイノテック(CEO：ムン・ヒョクス、011070)は、新たに開発した車載用「超スリムピクセルライティング(Pixel Lighting)モジュール」が、「CES(Consumer Electronics Show)2026」においてイノベーション・アワードを受賞したと、11日に発表した。

LGイノテックは車載用ライティング・ソリューションで、CESのイノベーション・アワードを2年連続で受賞する快挙を挙げ、車載用照明技術が世界最高レベルであることを改めて立証した。LGイノテックはCES2025において、業界として初めてヘッドライトに面光源技術を採用した「ネックスライドA+」でイノベーション・アワードを受賞した。

この度のCES2026で初めて公開する「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」の特徴は、幅、サイズ、重量のすべてを画期的に縮減させたことである。

従来の車載用照明モジュールは、LEDにプラスチックのレンズまたは反射用光学部品が内蔵された構造で、モジュールの重量・サイズともに大きくなるしかなかった。こうしたデメリットの克服に向け、LGイノテックは業界として初めて白色のシリコン素材を活用した反射用光学部品を独自開発した。

光を反射する白色の特性を最大限に生かした構造に設計され、この部品だけでも均一な明るさの光を実現することができる。プラスチックレンズや光を反射させるための別の部品は搭載する必要がなくなったのである。

この部品が適用された「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」は幅が3ミリで、従来の製品よりも71％薄く、その分だけ重量も大きく減少した。それでも光効率は従来のものよりも30％高い。

このモジュールは薄くて柔らかいシリコン材質でできており、折り曲げることもできる。それにより、曲線といった様々な形態の車載用照明のデザインだけでなく、ヘッドグリルやバンパーといった技術的特性により装着が難しい部分への照明の取り付けも可能にした。

LGイノテックの関係者は、「完成車メーカーのデザイン自由度を大幅に高めただけでなく、部品の軽量化により燃費を削減する車両照明モジュールである。またシリコン材質を使用しているため、交通事故が発生した場合の衝撃や破片による歩行者の負傷リスクを大幅に減らすこともできる」と話す。

さらに、このモジュールは、ピクセルのサイズが従来の4分の1程度である。ピクセルが緻密で多くなるほど車載用照明の解像度が高まり、視認性は向上する。

また、このモジュールは、車載用照明のV2X(Vehicle to Everything・クルマとあらゆるモノを繋げる無線通信技術)のコミュニケーション機能をいっそう高度化させた。車載用照明によって基本的なテキストからイメージまで高画質で送出することができるだけでなく、アニメーション効果もサポートする。

例えば、緊急事態が発生した場合に車両内部の状況をレタリング機能によって外部に知らせたり、自ら作成した絵文字を表示して運転手の個性を表現したりすることができる。

LGイノテックは、2027年下半期を目途に「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」の量産を目指し、グローバル企業向けのプロモーションを活発に行っている。

ムン・ヒョクス代表取締役は、「この度のCES2026におけるイノベーション・アワードの受賞を通じ、LGイノテックの車載用照明革新技術が世界最高レベルであることが改めて立証された。今後も差別化された顧客価値を提供する車載用照明モジュールの新製品を継続的に開発し、北米だけでなく、欧州や日本にもシェアを拡大していきたい」と語る。

LGイノテックは来年1月に開催されるCES2026において、「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」をはじめとする次世代の車載用照明モジュールと、AD/ADAS向けの最新センシング・通信部品を一挙に公開する計画である。

SOURCE LG Innotek