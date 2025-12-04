LynkiD、ブロックチェーン技術を活用したオープンロイヤルティプラットフォームをベトナムで先駆的に展開、データインテリジェンスにより数百万人を繋ぐ

ハノイ（ベトナム）、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- ベトナムがアジアにおけるデジタルトランスフォーメーションの主要拠点として台頭する中、同国を代表するオープンロイヤルティプラットフォームであるLynkiDは、ブロックチェーンとデータインテリジェンスを活用し、企業と顧客のつながり方を再定義しています。

「Make in Vietnam」を象徴する技術革新

LynkiD received the Gold Award for “Promising Digital Product” at the Make in Vietnam Awards (PRNewsfoto/LYNKID JOINT STOCK COMPANY)

2024年、同社は国内のデジタル経済の発展に寄与する国産技術を表彰するMake in Vietnam Awardsにおいて、「有望なデジタル製品（Promising Digital Product）」部門で金賞を受賞しました。2025年、LynkiDはVINASAよりブロックチェーン、Web3、アプリケーションプロバイダーの3部門でトップ10に選出され、同社がベトナムで最も躍動的なロイヤルティテクノロジーの革新企業の一つであることが改めて認められました。

オープンロイヤルティ – 企業と消費者双方の価値を拡大

LynkiDのオープンロイヤルティモデルは、銀行、航空、Eコマース、小売など、業界を越えたブランドを統合し、単一のロイヤルティネットワークとして接続します。個別にリワード制度を運用するのではなく、パートナー企業同士が直接連携することで、顧客は複数ブランド間でシームレスにポイントを獲得・利用できるようになります。

さらに同プラットフォームはビッグデータと人工知能（AI）によって支えられており、企業は顧客行動の理解を深め、オファーをパーソナライズし、顧客生涯価値を最大化することができます。消費者にとっては、すべての取引が明確でストレスのない体験となり、あらゆる購入行動が具体的な価値につながります。

ブロックチェーン基盤の上に構築されたLynkiDは、すべてのロイヤルティ取引が検証され、改ざん不可能かつ安全であることを保証します。この技術により、不正リスクが排除され、顧客データやポイントが安全に暗号化・分散管理されることで、国際的なプライバシーおよびサイバーセキュリティ基準にも適合します。

戦略的パートナーシップのエコシステム拡大

LynkiDは、以下のベトナム主要産業全域で積極的にパートナーシップを拡大しています。

航空業界： Vietnam Airlines と戦略的に連携し、LynkiDポイントとロータスマイルの相互交換を可能にしています。

と戦略的に連携し、LynkiDポイントとロータスマイルの相互交換を可能にしています。 銀行・金融業界： VPBank および Opes Digital Insurance と提携し、オープンかつデータドリブンなロイヤルティプログラムや、パーソナライズされた金融体験を開発しています。

および と提携し、オープンかつデータドリブンなロイヤルティプログラムや、パーソナライズされた金融体験を開発しています。 小売・日用消費財（FMCG）業界：小売チェーン、スーパーマーケット、Eコマースプラットフォームとの連携により、複数セクターを横断するポイントネットワークを構築しています。

デジタルサービス業界：通信事業者や電子決済パートナーとの協業を通じて、デジタル顧客体験を強化しています。

これらのパートナーシップにより、すべての企業が顧客価値を共有ネットワークへと提供する、ベトナム初の大規模なオープンロイヤルティエコシステムの形成が進んでいます。

技術協力を通じたベトナムと日本の架け橋

オープンロイヤルティの地域標準を確立するというビジョンのもと、LynkiDはフィンテック、データ、カスタマーエンゲージメント分野において日本企業との協力をさらに強化しています。

同社は、日本のパートナーと共にブロックチェーンを活用したロイヤルティソリューションを共同開発し、パーソナライズされ、透明性と安全性を備えた消費者体験を提供するとともに、急成長するベトナムの消費者市場へ参入する日本ブランドの架け橋としての役割を果たすことを目指しています。

LynkiDについて

LynkiDは、ブロックチェーンおよびデータ技術を活用し、顧客価値がつながるエコシステムの構築を使命としてLynkiD Joint Stock Companyが開発した、ベトナムを代表するオープンロイヤルティプラットフォームです。

現在、同プラットフォームは900万人超のユーザーにサービスを提供し、VPBank、VPBank Securities、Opes Insurance、Vietnam Airlines、Vietjet Airなど主要企業と提携しています。

受賞＆表彰：

Make in Vietnam 2024 – 金賞：有望なデジタル製品

VINASA 2025 – ベトナムの優れたデジタル技術企業トップ10

ブロックチェーン、Web3、アプリケーションソリューション部門でトップ10

問い合わせ先：

LynkiD Joint Stock Company（LynkiD JSC）

メディア＆国際パートナーシップ部

メール： [email protected]

