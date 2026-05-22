MakuakeでヒットしたUWANTのフラッグシップ掃除機「V800」、日本のAmazonで正式発売

東京、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- 掃除家電に特化した専門ブランドUWANTは、Makuakeで5,000万円超の売上を達成したフラッグシップ掃除機「UWANT V800」を、日本のAmazonで正式に発売しました。同製品は、毛絡み防止・自動ゴミ収集に対応しており、日本市場における消費者からの高い需要を示しています。

日常の掃除を再定義するために設計されたUWANT V800は、毛絡み防止性能、強力な吸引力、完全自動クリーニングを中心に、複数の画期的な機能を備えています。

No.1 sales on Makuake Japan (PRNewsfoto/UWANT)

1. 革新的な毛絡み防止設計

UWANT V800は、かつて不可能と考えられていた毛絡み防止を実現する、先進的なブラシレスフロアヘッドを搭載しています。これにより、ローラーブラシに巻き付いた毛を手作業で取り除く必要がなくなり、ペットのいる家庭や髪の長い方がいる家庭でも、手間なく掃除できます。

2. 全自動のごみ収集・クリーニングステーション

従来のシステムとは異なり、V800にはUWANT独自のデュアル集塵リング技術が搭載されています。ワンタッチで、システムが5段階の徹底クリーニングサイクルを自動的に実行します。

自動ブラシクリーニング→ブラシに付着した汚れやほこりを除去

自動パイプクリーニング→パイプ内部にごみが残るのを防止

ダストカップ自動クリーニング→垂直気流により集塵効率を向上

自動HEPAクリーニング→目詰まり防止をサポート

フィルター自動クリーニング→第3世代デュアルスクレーパーを搭載

触れず、汚れず、心配いらずです。

UWANTは、掃除に伴う最後のひと手間のストレスまでも解消します。

3. 自社開発の950W超強力モーター

UWANTは3年にわたる集中的な開発の末、950Wの高性能モーターを独自に開発し、最大65,000Paの非常に強力な吸引力を実現しました。

一定の試験条件下で、本システムは本格的な掃除にも対応できる強力な吸引性能を示しています。

4. 家中の掃除を1台で

V800は、家中の掃除に対応する本格的なオールインワン・クリーニングソリューションとして設計されています。複数のアタッチメントをベースステーションに収納でき、家中の床、カーペット、マットレス、家具の下、狭いスペースまでスムーズに対応します。

専用割引コードUWANTPRT1を使用すると、ご注文時に5%割引を受けられます。

Amazon Japanで購入できます：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G64SHYHJ?th=1

UWANTについて

UWANTは、テクノロジーとデザインを融合し、掃除と日常生活に新たなソリューションをもたらす革新的な小型家電ブランドです。より快適で効率的な掃除体験を通じて、家庭により良い生活空間を提供することを目指しています。

ウェブサイトをご覧ください：https://uwanthome.com/

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SOURCE UWANT