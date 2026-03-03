Manulife Investments、新インカム戦略で調査不足のシンガポール中小型株を対象に

シンガポール株式における調査不足領域の投資機会を捉える戦略を、MASのEQDPの下で開発

シンガポール、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- Manulife Investmentsは本日、シンガポールに特化した株式インカムおよび成長戦略である「Manulife Singapore Opportunities Income Strategy」（以下「当戦略」）を発表しました。これは、シンガポール金融管理局（MAS）の株式市場開発プログラム（EQDP）の下で導入されたものです。

当戦略は、リサーチ・カバレッジの深化、流動性の向上、投資家層の拡大を目指すEQDPの広範な市場構築の取り組みに沿ったものです。これらの強化策がエコシステム全体を強化する中で生まれる投資機会、特に依然として調査不足が続いている市場分野の投資機会を捉えるよう設計されています。当戦略は、時価総額を問わずシンガポールの上場株式および株式関連証券に限定して投資しますが、特に中小型株を重視しています。中小型株はカバレッジが低く、バリュエーションの非効率性が継続しているため、魅力的な投資機会が存在しています。

Manulife Investments のシンガポール最高経営責任者（CEO）である Hui-Jian Koh氏は次のように述べています。「MASのEQDPに選出されたことは、当社のシンガポール株式市場に対する深い理解と、現地での投資能力が評価されたことを示すものです。

シンガポールを拠点とする当社の投資チームは現地市場と深く結びついており、アジアおよびグローバルなリサーチ・ネットワークの広範な支えを受けています。この現地の専門知識と地域的な深みの組み合わせにより、調査不足になりがちなシンガポールの投資機会を特定することが可能になります。Manulife Singapore Opportunities Income Strategy はこの基盤の上に構築されており、シンガポールの株式エコシステムの継続的な発展に貢献しながら、投資家に差別化されたインカムと成長の提案を提供します」と Koh氏は締めくくりました。

Manulife Singapore Opportunities Income Strategy は、アクティブな銘柄選択を通じて、バランスの取れたインカムと成長の成果を提供することを目指しています。インカムは主に配当を通じて創出され、長期的な成長機会へのエクスポージャーを維持しつつ、株価が公正価値に近づいた際の規律ある利益確定によって補完されます。

単なる配当戦略として運用するのではなく、インカムの安定性と資本増価のバランスを取るようにポートフォリオを構築しており、投資家は企業再編、資本管理の取り組み、市場改革から生じるリレーティングの恩恵を受けることができます。

銘柄選定は、ボトムアップのファンダメンタルズに基づく投資フレームワークによって推進されます。このフレームワークでは、成長見通し、キャッシュフロー創出、経営の質、バリュエーションにわたって企業を評価し、潜在的なリレーティングに向けた明確なカタリストの特定を重視しています。

Manulife Investment Management のシンガポール株式部門ヘッドである Hock Fai Chan氏は次のように述べています。「シンガポールのユニークな株式ユニバースは、最大級のインデックス構成銘柄をはるかに超える、広範で多様な投資機会を提供しています。リサーチ・カバレッジが限られ、変化のカタリストがますます明白になっている中小型株には、引き続きバリュエーション・ギャップが見られます。当戦略は、こうした機会を捉えると同時に、市場のより広範な発展に貢献するように設計されています。」

シンガポールの中小型株セグメントは、セルサイドのリサーチが少なく、価格の非効率性が高いこと、また株主還元への関心が高まっていることから、特に魅力的な投資機会を提示しています。

当戦略は通常、リスク規律、流動性への配慮、分散投資を重視して構築された、30〜50の確信度の高い銘柄を保有します。FTSE ST All-Share Indexをベンチマークとしていますが、ポートフォリオ構築はインデックス再現型ではなく、確信度に基づいて行われるため、ミスプライシングが生じている領域へより機動的に配分できます。

金融およびウェルスハブとしてのシンガポールの魅力は、持続的な一人当たりGDP成長、堅調な海外直接投資の流入、多額の国家準備金など、底堅いマクロ経済のファンダメンタルズに支えられて強化され続けています。シンガポール株式は世界でも最高のパフォーマンスを示している市場の一つであり、過去1年間で36%1に近いリターンを記録し、他の地域および先進国市場を上回っています。同時に、約4.8%2という配当利回りは、アジアおよび主要先進国市場の中で最高水準を維持しており、インカム志向の投資家にとっての安全資産としての魅力を強めています。シンガポール金融管理局（MAS）のEQDPを含む構造改革により、リサーチ・カバレッジの向上と市場流動性の深化が始まっています。この進展は特に中小型株セグメントで顕著であり、これまで分析が進んでいなかった企業が投資家からの注目を集め始めています。企業がリストラを加速させ、バランスシートの効率的な活用を進める中で、デジタル・インフラ、データセンター、エネルギー転換といった構造的な成長トレンドが投資機会に厚みを加え、シンガポール株式の中期的な展望を支えています。

