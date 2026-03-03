Manulife Investments Targetkan Kapitalisasi Pasar Kecil dan Menengah di Singapura yang Kurang Diliput Bersama Strategi Pendapatan Baru

Strategi yang dikembangkan di bawah MAS EQDP ini akan menangkap peluang yang kurang diliput di ekuitas Singapura

SINGAPURA, 3 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Manulife Investments mengumumkan peluncuran Manulife Singapore Opportunities Income Strategy ("Strategy"), yakni strategi pendapatan dan pertumbuhan ekuitas yang berfokus pada Singapura yang diperkenalkan di bawah Equity Market Development Programme (EQDP) dari Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Manulife Investments

Strategi ini selaras dengan upaya pengembangan pasar EQDP yang lebih luas untuk memperdalam lingkup penelitian, meningkatkan likuiditas, dan memperluas partisipasi investor. Strategi tersebut dirancang untuk menangkap peluang yang muncul di saat peningkatan ini memperkuat ekosistem secara keseluruhan, terutama di area pasar yang kurang diliput. Dengan investasi eksklusif pada ekuitas yang terdaftar di Singapura dan sekuritas terkait ekuitas di seluruh kapitalisasi pasar, Strategi ini memberikan penekanan khusus pada perusahaan kapitalisasi kecil dan menengah, di mana lingkup lebih rendah dan ketidakefisienan penilaian yang terus-menerus menciptakan serangkaian peluang yang menarik.

"Terpilih untuk EQDP MAS merupakan dukungan yang berarti bagi pemahaman kami yang mendalam mengenai pasar ekuitas Singapura dan kemampuan investasi kami di lapangan," kata Hui-Jian Koh, Chief Executive Officer, Singapura, Manulife Investments.

"Tim investasi kami di Singapura sangat terhubung dengan pasar lokal dan didukung oleh luasnya jaringan riset kami di Asia dan di seluruh dunia. Perpaduan antara keahlian lokal dan kedalaman regional ini memungkinkan kami mengidentifikasi peluang di Singapura yang sering kali kurang diliput. Singapore Opportunities Income Strategy diciptakan berlandaskan hal ini, dengan menawarkan proposisi pendapatan dan pertumbuhan yang berbeda kepada investor sekaligus terus-menerus berkontribusi pada pengembangan ekosistem ekuitas Singapura," kata Koh.

Pendapatan dan pertumbuhan melalui pendekatan yang disiplin dan dari bawah ke atas

Manulife Singapore Opportunities Income Strategy berupaya memberikan hasil pendapatan dan pertumbuhan yang seimbang melalui pemilihan saham yang aktif. Pendapatan terutama berasal dari dividen, dilengkapi dengan aksi ambil untung yang disiplin ketika saham mendekati nilai wajar, sambil mempertahankan eksposur terhadap peluang pertumbuhan jangka panjang.

Bukannya beroperasi sebagai strategi dividen murni, portofolio ini dibuat untuk menyeimbangkan stabilitas pendapatan dengan apresiasi modal, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dari penyesuaian ulang valuasi yang timbul dari restrukturisasi perusahaan, inisiatif manajemen modal, dan reformasi pasar.

Pemilihan saham didorong oleh kerangka kerja investasi berbasis fundamental dan bottom-up, yang menilai perusahaan di seluruh prospek pertumbuhan, perolehan arus kas, kualitas manajemen, dan valuasi, dengan penekanan kuat pada identifikasi katalis yang jelas untuk potensi penyesuaian ulang.

Menangkap nilai pada-kapitalisasi kecil- dan menengah- yang kurang diliput.

Hock Fai Chan, Head of Equities, Singapura, Manulife Investment Management, mengatakan: "Dunia ekuitas di Singapura yang unik menawarkan serangkaian peluang yang luas dan beragam yang jauh melampaui konstituen indeks terbesar. Kami terus melihat kesenjangan valuasi pada perusahaan kapitalisasi kecil dan menengah di mana cakupan penelitian masih terbatas dan katalisator perubahan semakin nyata. Strategi tersebut dirancang untuk menangkap peluang-peluang ini sekaligus berkontribusi pada pengembangan lebih luas di pasar."

Segmen kapitalisasi kecil dan menengah di Singapura menyajikan serangkaian peluang yang sangat menarik karena liputan analis yang lebih rendah, inefisiensi penetapan harga yang lebih besar, dan peningkatan fokus pada imbal hasil pemegang saham.

Strategi ini biasanya akan memegang 30 hingga 50 posisi dengan keyakinan tinggi, yang dibangun dengan penekanan kuat pada disiplin risiko, kesadaran likuiditas, dan diversifikasi. Meskipun berpatokan pada FTSE ST All-Share Index, pembuatan portofolio tetap berdasarkan keyakinan dan bukan berdasarkan indeks, sehingga strategi ini dapat mengalokasikan dana secara lebih dinamis ke area yang mengalami kesalahan penetapan harga.

Kekuatan struktur Singapura mendukung kasus investasi

Daya tarik Singapura sebagai pusat keuangan dan kekayaan terus menguat, didukung oleh fundamental makro ekonomi yang tangguh - termasuk pertumbuhan PDB per kapita yang berkelanjutan, arus investasi asing langsung yang kuat, dan cadangan devisa yang cukup besar. Ekuitas Singapura juga merupakan salah satu pasar dengan kinerja terbaik di dunia, dengan imbal hasil mendekati 36%1dalam setahun terakhir dan mengungguli rekan-rekannya di pasar regional dan pasar negara maju. Di saat yang sama, imbal hasil dividen sekitar 4,8%2 tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Asia maupun di negara-negara maju utama, sehingga memperkuat daya tarik safe-haven di pasar ini bagi investor yang berorientasi pada pendapatan. Reformasi struktur - termasuk EQDP MAS - mulai meningkatkan cakupan riset dan memperdalam likuiditas pasar. Kemajuan ini terutama terlihat di segmen kapitalisasi kecil dan menengah, di mana perusahaan yang kurang diliput mulai menarik lebih banyak perhatian investor. Di saat berbagai perusahaan mempercepat upaya restrukturisasi dan menggunakan neraca yang semakin efisien, tren pertumbuhan struktur dalam infrastruktur digital, pusat data, dan transisi energi semakin memperdalam serangkaian peluang dan mendukung prospek jangka menengah yang konstruktif untuk ekuitas Singapura.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Manulife Singapore Opportunities Income Strategy, kunjungi: Manulife Singapore Opportunities Income Fund.

Tentang Manulife Wealth & Asset Management

Sebagai bagian dari Manulife Financial Corporation, misi Manulife Wealth & Asset Management adalah mempermudah pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membantu mereka berinvestasi dengan penuh percaya diri demi masa depan finansial yang lebih terjamin. Kekuatan kami berasal dari keragaman keahlian manajemen aset global dan kemampuan distribusi kami. Tim investasi global kami mencakup ekuitas, pendapatan tetap, kredit alternatif, pasar swasta, dan solusi multi-aset. Kami menyediakan layanan investasi, nasihat keuangan, dan program pensiun bagi jutaan orang, institusi, dan anggota program pensiun di seluruh dunia. Inti pendekatan kami adalah tiga pilar budaya: Mitra Bagi Kemajuan, Kepercayaan Melalui Transparansi, dan Keingintahuan Intelektual. Nilai-nilai ini membentuk cara kami membangun hubungan jangka panjang, mengembangkan berbagai strategi investasi, dan mendukung penasihat maupun klien untuk mencari hasil keuangan yang bermakna. Melalui teknologi mutakhir, inovasi AI, saran yang dipersonalisasi, atau pengelolaan berkelanjutan, Manulife Wealth & Asset Management adalah mitra tepercaya yang membantu nasabah menghadapi kompleksitas dan berinvestasi dengan percaya diri. Tidak semua penawaran tersedia di semua yurisdiksi. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi manulifeim.com.

Kontak Media

Wynne Fung

Manulife Investment Management

T: +852 9265 2609

E: [email protected]

Thomas Kwan

Penta Group

T: +852 9018 2500

E: [email protected]

_______________________________ 1 Sumber: Bloomberg, per 31 Desember 2025. Kinerja dalam USD. Eropa = Euro Stoxx 50 Index, Singapura = FTSE ST All Share Index. Asia ex Japan = MSCI AC Asia ex Jepang Index, Jepang = Nikkei 225 Index, Dunia = MSCI AC World Index, Amerika Serikat = Indeks S&P 500,

ASEAN = MSCI ASEAN Index. 2 Sumber: Bloomberg, JP Morgan. November 2025.

