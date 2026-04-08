Mesirow、アジア太平洋地域でのプレゼンス拡大に向け、新たな東京オフィスの責任者にManabu Ogi氏とKatsuya Fukushima氏を任命

Mesirowは、 Manabu Ogi氏 をCapital Formation and Currency Solutionsの日本担当マネージング・ディレクター兼責任者に任命しました。

をCapital Formation and Currency Solutionsの日本担当マネージング・ディレクター兼責任者に任命しました。 また、Mesirowは、 Katsuya Fukushima氏 を日本営業担当マネージング・ディレクター兼責任者に任命しました。

を日本営業担当マネージング・ディレクター兼責任者に任命しました。 新たな東京オフィスの開設を受け、Mesirowは、プライベート・エクイティ投資、オルタナティブ・クレジット投資、直接不動産投資、為替ソリューションにわたり、日本の機関投資家向けサービス体制を強化します。

シカゴおよび東京, 2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 従業員所有の独立系金融サービス企業Mesirowは本日、東京オフィスの開設と、日本の機関投資家コミュニティで高く評価されている2人のエグゼクティブ、Manabu Ogi氏およびKatsuya Fukushima氏の任命を通じて、アジア‑太平洋地域でのプレゼンスを拡大すると発表しました。

Ogi氏とFukushima氏は、新たな役職で、Mesirowが拡充を進めるPrivate Capital and Currency Solutionsの幅広いサービスにわたり、日本の機関投資家およびコンサルタント向け事業を主導します。両氏の任命により、Mesirowは、地域全体の顧客に向けて差別化されたオルタナティブ投資ソリューションを提供してきた長年の取り組みを、さらに推進していきます。

Mesirow Expands Asia-Pacific Presence with Appointment of Mr. Manabu Ogi and Mr. Katsuya Fukushima to Lead New Tokyo Office | L to R: David Schrock, Manabu Ogi, Katsuya Fukushima

Mesirow Capital Formation and Currency Solutionsのシニア・マネージング・ディレクター兼グローバル責任者を務めるDavid Schrockは、次のように述べています。「日本は世界でも最も成熟した機関投資家市場の一つであり、日本に拠点を構えることは、当社のグローバル・プラットフォームにとって大きな節目です。Ogi氏とFukushima氏は、強固な信頼関係を築いてきた非常に評価の高いリーダーであり、ともに顧客本位の姿勢を備えています。両氏の経験と高い倫理観により、当社は日本で長期的なパートナーシップを築き、Mesirowの強みとして知られる差別化されたオルタナティブ投資ソリューションを提供できるようになります。」

Manabu Ogi氏について

Ogi氏は、日本担当マネージング・ディレクター兼責任者として、オルタナティブ投資分野で20年以上のリーダーシップ経験を有しています。Mesirow入社前は、Daiwa JPI Alternative Investmentsでアドバイザーを務め、それ以前にはMitsui & Co. Alternative Investmentsで取締役会メンバー兼最高プロダクト責任者を含む要職を歴任し、資産運用、商品管理、営業、マーケティングを統括しました。それ以前は、東京のMan GroupのFRMでClient Service and Marketingを担当しました。Ogi氏は、Kwansei Gakuin Universityで経営学の学士号を取得しました。

Katsuya Fukushima氏について

Fukushima氏は、日本営業担当マネージング・ディレクター兼責任者として、日本のオルタナティブ投資業界で機関投資家向け営業およびマーケティングを率いてきた豊富な実績を経て、Mesirowに加わりました。直近では、Mitsui & Co. Alternative InvestmentsでExecutive Directorを務め、営業・マーケティング部門を統括しました。それ以前は、Man Group Japan、UBS（Capital Introduction、ニューヨークおよび東京）、Merrill Lynch Japan要職を歴任し、Daiwa Securitiesで自己勘定株式トレーダーとしてキャリアをスタートさせました。Fukushima氏は、Chiba Universityで構造力学の工学士号を取得しています。

日本およびアジア‑太平洋地域に対するMesirowのコミットメント強化

東京オフィスの開設と今回の2人のシニアリーダーの加入は、グローバルな関係をさらに深め、日本の機関投資家への支援を一層強化するというMesirowの継続的な戦略を反映しています。MesirowのCapital Formation and Currency Solutionsチームは、プライベート・エクイティ投資、オルタナティブ・クレジット投資、機関投資家向け直接不動産エクイティ投資など、幅広いオルタナティブ投資戦略へのアクセスを顧客に提供しています1。

MesirowのPrivate Capital2およびCurrency事業の運用資産は、2025年12月31日現在で2,249億米ドルです3。詳細はmesirow.com/capital-formation-currency-solutionsをご覧ください。

Mesirowについて

Mesirowは1937年に設立された、従業員所有の独立系金融サービス企業です。シカゴに本社を置き、世界各地にオフィスを展開するMesirowは、財務目標の達成に向けたきめ細かなオーダーメイド型のアプローチを通じて顧客にサービスを提供するとともに、社会に貢献する存在であることを目指しています。当社は、Private Capital & Currency、Capital Markets & Investment Banking、Advisory Servicesの各分野にわたる知見を生かし、真に重要なもの、すなわち顧客、地域社会、そして企業文化に投資しています。

Mesirowは、Crain's Chicago Businessの「Best Places to Work in Chicago」に複数回選出されており、Barron'sの「Top 100 RIAs」にも名を連ねています。詳細は、mesirow.comをご覧いただくか、LinkedInでフォローし、四半期ニュースレターのSparkをご購読ください。

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Mesirowとは、Mesirow Financial Holdings, Inc.およびその部門、子会社、関連会社を指します。Mesirowの名称およびロゴは、Mesirow Financial Holdings, Inc.の登録サービスマークです。© 2026, Mesirow Financial Holdings, Inc. All rights reserved. 投資運用サービスは、SEC登録投資顧問業者であるMesirow Financial Investment Management, Inc.、Mesirow Institutional Investment Management, Inc.、Mesirow Financial Private Equity Advisors, Inc.、CFTC登録商品取引アドバイザーでありNFA会員でもある事業体、またはCFTC登録商品取引アドバイザーでNFA会員でもあるMesirow Financial International UK, Ltd. （MFIUK）を通じて提供されます。MFIUKは、該当する管轄においてFCAの認可および規制を受けています。

受賞歴に関する開示： mesirow.com/award-recognition-disclosures

1. Mesirowは金融庁から必要なライセンスを取得する手続きを進めています。2. Private Capital事業には、Mesirow Alternative Credit、Mesirow Private Equity、Institutional Real Estate Directがあります。3. Alternative Creditの運用資産残高は2025年12月31日現在のものであり、規制上の運用資産（総資産価値に未拠出コミットメントを加えたもの）を含みます。。一部の資産アドバイザリー残高（AUA）は、外部資産の確認に時間を要するため、45～90日のタイムラグがあります。Private Equityの運用資産残高は2025年9月30日現在のものであり、期末時点の純資産価値に未拠出コミットメントを加算して算出しています。最新データは暫定値および推計値です。Real Estate事業の運用資産残高は2025年12月31日現在のものであり、規制上の運用資産（総資産価値に未拠出コミットメントを加えたもの）を含みます。Currency事業の運用資産には、(i)アクティブ運用およびパッシブ運用に関連する通貨リスク管理商品として2,142.7億米ドル、(ii)equitizationおよびbeta overlaysなどのnon-fx overlay strategiesとして10.9億米ドル、(iii)アルファ戦略として17.6億米ドルが含まれます。これらすべての場合において、AUMは通貨投資の想定元本に基づいて算出されます。さらに、アルファ戦略のAUMは、お客さまがボラティリティ・ターゲット（通常、年率2%～12%）を選択できるため調整されており、アルファ戦略のAUMを一貫した基準で示すため、2%に正規化されています。このため、「スケール調整後」のAUMとなり、お客さまが2%を上回るボラティリティ・ターゲットを選択している場合には、すべてのアルファ戦略ポートフォリオの実際の合計想定元本を上回ります。2025年12月31日現在、アルファ戦略の「未調整」AUMは4億957万米ドルでした。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2949912/Mesirow_Financial_Holdings_new_appointments.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1331657/5900572/Mesirow_Logo.jpg

SOURCE Mesirow Financial Holdings, Inc.