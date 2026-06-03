MiQ、Shellのアメリカ湾におけるメタンガス排出パフォーマンスについて、全生産ポートフォリオをグレードAに認定

ロンドン, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- メタン排出量認証の世界的リーダーであるMiQは、Shell Offshore Inc. （Shell）のアメリカ湾（GoA）における全生産ポートフォリオを認証したことを発表しました。これにより、Shellは同海域でMiQ認証を取得した初のオペレーターとなりました。Shellの生産資産10ヵ所すべてにおいて、MiQのメタン排出パフォーマンス・グレードの最高ランクであるグレードAを獲得しました。

この認証を取得するために、ShellのGoAにおける生産資産は、MiQのメタン排出基準に従った第三者監査に合格しています。Aランクは、メタン排出強度が低いことを実証したことに加え、排出量の検知と削減を目的とした堅実な企業慣行およびメタンモニタリングプログラムの実施により達成されました。

MiQは、独立した信頼できるメタン排出データを石油・ガス部門に提供するために設立された非営利団体です。同団体の使命は、世界的なメタン排出量の削減を加速させることであり、いかなる認証の結果に対しても株主をはじめとする商業的な利害関係を持っていません。MiQを利用するすべての事業者は、MiQ基準に照らした施設レベルでの天然ガス生産について、年に一度、詳細な、現場ベースの、厳格な評価を実施するために、審査員を雇用しなければなりません。

この認証はMiQにとっても初の試みであり、シェルのオフショア原油生産からの排出を対象とし、独立したメタン認証がガス以外の分野にも及ぶことを実証しました。MiQの認証を受けた最初の国際エネルギー企業として、Shellはモニタリング、報告、検証に関連する実践的な経験を有しています。

Shellは GoA,の主要オペレーターであり、石油生産における温室効果ガス強度は世界で最も低い水準にあります。2016年から2025年にかけて、ShellはGoAにおけるメタン排出量の40％削減を達成する一方、生産量を40％増加させています1 。世界的に見ると、ShellはOil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0の創設メンバーであり、直近の報告年度である2024年には、世界的な事業活動においてゴールドスタンダードを達成しています。

MiQは現在、米国の天然ガス生産量の30％以上、世界のガス供給量の7％以上を認証しています。MiQの認証フレームワークは、米国、カナダ、オランダ、英国、日本、EU全域で使用されており、MiQは政府、規制当局、事業者と協力して、主要な生産・輸入市場におけるメタンの透明性を推進しています。

MiQのGeorges Tijbosc最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「アメリカ湾におけるShellの認証取得は、メタン排出の透明化にとって新たなマイルストーンであり、規制遵守と市場参入のために信頼できる排出データが不可欠となる将来に、事業者がどのように備えることができるかを示すものです。MiQの認証システムは、信頼できる排出量データを提供することで、石油・ガスからのメタンの迅速な削減を促進する、市場で実証済みのソリューションです。」

「このグレードAの認証は、当社のオペレーショナル・エクセレンスと、オフショアでの規律ある操業を証明するものです」と、Shellのアメリカ湾岸地域安全環境担当VPであるMahamat Abdelsalam氏は述べています。「当社は、より多くの低炭素原油を競争力のある価格で生産できるよう、資産の設計・運営を継続して行っています。」

Shellのアメリカ湾における生産活動が、世界でも最も GHG強度が低い部類に属するという記述は、IOGPの他の石油・ガス生産会員企業との比較に基づくものです。

MiQについて

MiQは、メタン排出の認証とデータにおける世界的リーダーです。MiQの使命は、規制遵守を推進し、継続的改善のインセンティブを提供し、サプライチェーン全体を通じて石油・ガスセクターにおけるメタンの説明責任を確保する、信頼性と透明性の高い認証システムを提供することにより、低排出ガスへの移行を加速することです。

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SOURCE MiQ