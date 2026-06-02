MiQ certifie l'ensemble du portefeuille de production de Shell dans le Golfe d'Amérique au niveau A pour les émissions de méthane

LONDRES, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- MiQ, le leader mondial de la certification des émissions de méthane, a annoncé aujourd'hui avoir certifié l'ensemble du portefeuille de production de Shell Offshore Inc. (Shell) dans le Golfe d'Amérique (GoA), faisant de Shell le premier opérateur à obtenir la certification MiQ dans le bassin. Les dix actifs de production de Shell ont tous reçu la meilleure note de MiQ en matière d'émissions de méthane, à savoir la note A.

Pour obtenir cette certification, les installations de production de Shell dans le GoA ont fait l'objet d'un audit par une tierce partie conformément à la norme sur les émissions de méthane du MiQ. La catégorie A a été obtenue grâce à la démonstration d'une faible intensité de méthane, associée à de solides pratiques d'entreprise et à des programmes de surveillance du méthane conçus pour détecter et atténuer les émissions.

MiQ est une organisation à but non lucratif créée pour fournir des données indépendantes et crédibles sur les émissions de méthane au secteur pétrolier et gazier. Sa mission est d'accélérer la réduction des émissions de méthane à l'échelle mondiale, sans aucun actionnaire ni intérêt commercial dans le résultat d'une certification. Tous les exploitants travaillant avec MiQ doivent engager un auditeur pour effectuer une évaluation annuelle détaillée, sur le terrain et rigoureuse de la production de gaz naturel au niveau de l'installation par rapport à la norme MiQ.

Cette certification constitue également une première pour MiQ, puisqu'elle couvre les émissions provenant de la production offshore de pétrole brut de Shell et démontre que la certification indépendante des émissions de méthane peut s'étendre au-delà du gaz. En tant que première entreprise internationale du secteur de l'énergie dont la production de pétrole brut en mer a été certifiée de manière indépendante par MiQ, Shell acquiert une expérience pratique en matière de surveillance, d'établissement de rapports et de vérification.

Shell est le principal opérateur dans l'État de Goa, où sa production a une intensité de gaz à effet de serre parmi les plus faibles au monde pour la production de pétrole. Entre 2016 et 2025, Shell a réussi à réduire de 40 % les émissions de méthane dans le GoA tout en augmentant sa production de 40 %1. Au niveau mondial, Shell est l'un des signataires fondateurs du Partenariat sur le méthane pétrolier et gazier (OGMP) 2.0 et a atteint la norme Gold Standard pour ses activités mondiales au cours de la dernière année de déclaration, en 2024.

MiQ certifie aujourd'hui plus de 30 % de la production américaine de gaz naturel et plus de 7 % de l'approvisionnement mondial en gaz. Son cadre de certification est utilisé aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Japon et dans l'Union européenne, où MiQ travaille avec les gouvernements, les régulateurs et les opérateurs pour faire progresser la transparence en matière de méthane sur les principaux marchés producteurs et importateurs.

Georges Tijbosch, PDG de MiQ, a déclaré : « La certification de Shell dans le golfe d'Amérique est une nouvelle étape importante pour la transparence des émissions de méthane, et elle montre comment les opérateurs peuvent se préparer à un avenir où des données crédibles sur les émissions sont essentielles pour le respect de la réglementation et l'accès au marché. Le système de certification de MiQ est une solution qui a fait ses preuves sur le marché et qui permet de réduire rapidement les émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz en fournissant des données fiables sur les émissions ».

« Cette certification de niveau A témoigne de notre excellence opérationnelle et de notre rigueur dans l'exécution des opérations en mer », a déclaré Mahamat Abdelsalam, vice-président de Shell chargé de la sécurité et de l'environnement pour le golfe d'Amérique. « Nous continuons à concevoir et à exploiter nos actifs pour produire de manière compétitive des barils plus nombreux et à plus faible intensité de carbone ».

La référence à la production de Shell dans le Golfe d'Amérique, qui est l'une des plus faibles au monde, est une comparaison avec d'autres membres producteurs de pétrole et de gaz de l'IOGP.

À propos de MiQ

MiQ est un leader mondial à but non lucratif dans le domaine de la certification et des données sur les émissions de méthane. Notre mission est d'accélérer la réduction des émissions de méthane en fournissant un système de certification crédible et transparent qui favorise la conformité réglementaire, incite à l'amélioration continue et garantit la responsabilité dans le secteur du pétrole et du gaz tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844499/5999032/MiQ_Logo.jpg