-MiQ certifica que toda la cartera de producción de Shell en el Golfo de América tiene una calificación A en cuanto a su rendimiento de emisiones de metano.

LONDRES, 2 junio de 2026 /PRNewswire/ -- MiQ, líder mundial en certificación de emisiones de metano, anunció hoy que ha certificado la totalidad de la cartera de producción de Shell Offshore Inc. (Shell) en el Golfo de América (GoA), convirtiendo a Shell en el primer operador en obtener la certificación MiQ en la cuenca. Los 10 activos de producción de Shell recibieron la máxima calificación de rendimiento en emisiones de metano de MiQ: Grado A.

Para obtener esta certificación, los activos de producción de Shell en el GoA superaron con éxito una auditoría externa conforme al estándar de emisiones de metano de MiQ. La calificación A se logró demostrando una baja intensidad de metano, combinada con prácticas empresariales sólidas y programas de monitoreo de metano diseñados para detectar y mitigar las emisiones.

MiQ es una organización sin ánimo de lucro creada para brindar datos independientes y confiables sobre emisiones de metano al sector del petróleo y el gas. Su misión es acelerar la reducción de emisiones de metano a nivel mundial, sin accionistas ni intereses comerciales en el resultado de ninguna certificación. Todos los operadores que trabajan con MiQ deben contratar a un auditor para realizar una evaluación anual detallada, in situ y rigurosa de la producción de gas natural a nivel de instalación, conforme al estándar de MiQ.

Esta certificación también supone un hito para MiQ, ya que abarca las emisiones de la producción de crudo en alta mar de Shell y demuestra cómo la certificación independiente de metano puede extenderse más allá del gas. Como primera compañía energética internacional en obtener la certificación independiente de MiQ para su producción de crudo en alta mar, Shell está desarrollando experiencia práctica relevante para el monitoreo, la presentación de informes y la verificación.

Shell es el operador líder en el GoA, donde su producción presenta una de las intensidades de gases de efecto invernadero más bajas del mundo para la producción de petróleo. Entre 2016 y 2025, Shell logró una reducción del 40 % en las emisiones de metano en el GoA, al tiempo que incrementó la producción en un 40 %¹. A nivel mundial, Shell es signatario fundador de la Alianza para el Metano del Petróleo y el Gas (OGMP) 2.0 y obtuvo el Estándar Oro para sus operaciones globales en el último año de presentación de informes, 2024.

MiQ certifica actualmente más del 30 % de la producción de gas natural de EE.UU. y más del 7 % del suministro mundial de gas. Su marco de certificación se utiliza en EE.UU., Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Japón y la UE, donde MiQ colabora con gobiernos, reguladores y operadores para promover la transparencia del metano en los principales mercados productores e importadores.

Georges Tijbosch, consejero delegado de MiQ, declaró: "La certificación de Shell en el Golfo de América representa otro hito para la transparencia de las emisiones de metano y demuestra cómo los operadores pueden prepararse para un futuro en el que los datos fiables sobre emisiones son esenciales para el cumplimiento normativo y el acceso al mercado. El sistema de certificación de MiQ es una solución probada en el mercado que facilita la reducción rápida de las emisiones de metano procedentes del petróleo y el gas, al proporcionar datos fiables sobre las emisiones".

"Esta certificación de Grado A demuestra nuestra excelencia operativa y nuestra rigurosa ejecución en alta mar", afirmó Mahamat Abdelsalam, vicepresidente de Seguridad y Medio Ambiente de Shell para el Golfo de América. "Seguimos diseñando y operando nuestros activos para producir de forma competitiva más barriles con menor intensidad de carbono".

La referencia a que la producción de Shell en el Golfo de América se encuentra entre las de menor intensidad de GEI del mundo es una comparación entre otros miembros productores de petróleo y gas de IOGP.

Acerca de MiQ

MiQ es una organización sin ánimo de lucro líder a nivel mundial en certificación y datos sobre emisiones de metano. Nuestra misión es acelerar la reducción de las emisiones de metano proporcionando un sistema de certificación creíble y transparente que impulse el cumplimiento normativo, incentive la mejora continua y garantice la rendición de cuentas en el sector del petróleo y el gas a lo largo de toda la cadena de suministro.

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