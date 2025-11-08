Moutai Singapore Openが開幕、Jeunghun Wangがスコアボードのトップに

シンガポール、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 4日間にわたるMoutai Singapore Openは、シンガポール・アイランド・カントリー・クラブで激しい戦いの第1ラウンドを終えました。韓国のJeunghun Wang選手は木曜日、Moutai Singapore Openの復活を最大限に生かし、8アンダーの64を記録して初日にクラブハウスのトップに立ちました。

このトーナメントは、年間10回開催されるアジアのプロ・ゴルフ・ツアーの9番目の大会です。年間優勝者は来年の世界最高峰ゴルフ・リーグであるLIV Golf Leagueへの出場権を獲得し、選手たちは限界に挑戦することになります。

Jeunghun Wangはラウンドを通じて9つのバーディーを獲得し、優れた競争力を維持しました。タイのKiradech Aphibarnrat選手、Gunn Charoenkul選手、ジンバブエのKieran Vincent選手が65点で2位タイとなりました。

このトーナメントは、素晴らしい競技の祭典となっただけでなく、さまざまな国のゴルファーのコミュニケーションの場としても機能しました。茅台酒試飲エリアでは、バーテンダーが伝統的な白酒と現代的なレシピを組み合わせた独創的な各種の特製カクテルを披露し、多くの海外からのゲストを魅了しました。インタラクティブなアクティビティにより、イベントの専門性、エンターテイメント性、文化的魅力がさらに高まりました。

大会は日曜日に最終ラウンドを迎え、上位選手たちの戦いはさらに白熱するでしょう。じっくりと見守っていきましょう。

