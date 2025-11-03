Moutaiシンガポール・オープン（Moutai Singapore Open）、今週開幕

シンガポール、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- Moutaiシンガポール・オープン（Moutai Singapore Open）が今週後半、シンガポール・アイランド・カントリー・クラブで開催されます。スポンサーであるKweichow Moutai Company LimitedのZhang Xu副総経理が出席予定です。本大会はアジアのプロ・ゴルフ・ツアー2025シーズンの第9戦目となるシンガポール大会であり、日本、香港特別行政区に続くMoutaiとAsian Tourの三度目の提携となります。この協力関係は、同社がグローバル展開を着実に進展させていることを示しています。

MoutaiのZhang Xu副総経理は、「中国ブランドのグローバル化は製品輸出に留まらず、ライフスタイルや価値観の国際的普及を含むべきです」と企業の目標を述べました。Asian Tourは世界中から高価値な観客を集める舞台の1つと考えられます。Zhang氏は、ゴルフ・ファンと茅台酒愛好家がスポーツという共通言語で幅広く深い交流を楽しむだろうと述べました。

シンガポール・オープン（Singapore Open）は数々の伝説的チャンピオンを輩出した由緒ある大会です。今年の大会は、歴史に敬意を表し、1961年に第1回シンガポール・オープン（Singapore Open）が開催された発祥の地に戻ります。Moutaiのスポンサーシップは、この大会の新たな幕開けを意味します。

Asian Tour主催者は今年8月、中国を代表する白酒「貴州茅台」をより深く理解するために現地を訪問し、巨大な蒸留所の様子や、その背景にあるストーリーを取材、撮影しました。これらの貴重な独占映像は、大会期間中にソーシャル・メディア・プラットフォームを通じて世界中の視聴者と共有されます。

SOURCE Kweichow Moutai